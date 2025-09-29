Numele real al lui Gabi Tamaș. Cum este trecut în buletin concurentul de la Asia Express 2025: „E nume maghiar”

Competiția Asia Express este în plină desfășurare, iar echipele de curajoși au făcut deja cunoștință cu primele provocări dificile de pe Drumul Eroilor. Noul sezon promite adrenalină și spectaculoase peisaje, traseul purtând concurenții prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, cu marea finală programată în Seul.

Printre concurenții acestui an se numără și fostul fotbalist Gabi Tamaș, care face echipă cu prietenul său de o viață, Dan Alexa. Cei doi au atras imediat atenția publicului, însă puțini știu un detaliu mai puțin cunoscut despre fostul fundaș al echipei naționale.

Cum îl cheamă, de fapt, pe Gabi Tamaș

Deși este cunoscut în lumea sportului și acum pe micile ecrane drept Gabi Tamaș, numele său din buletin diferă de cel folosit în mod curent. Din cauza originii maghiare a familiei sale, numele de familie se scrie, de fapt, „Tamas”, fără „ș”. Situația este una atipică, mai ales că ambii părinți au numele trecut cu „ș”, iar doar la el a fost consemnat cu „s”.

„E nume maghiar. Păi, nu, e Tamas. Numai tata și cu mama sunt cu ș, cu sedilă. La mine nu, la mine e cu s. (n.r. tatăl lui) El a fost biatlonist… schi fond, biatlon… locul 10 la Jocurile Olimpice. Era tot din partea aia, Valea Strâmbă și acolo făceau schi fond. Valea Strâmbă e dincolo de Miercurea Ciuc”, declara Gabi Tamaș.

În plus, concurentul de la Asia Express are două prenume. Lumea îl cunoaște ca Gabriel, însă în acte figurează și cu prenumele Sebastian. Așadar, numele său complet este Gabriel Sebastian Tamas.

Până la marea finală din Seul, Gabi Tamaș și Dan Alexa vor trebui să facă față regulilor dure ale competiției: fără telefon, cazare sau transport, și cu doar un dolar pe zi. Rămâne de văzut cât de departe vor ajunge cei doi pe Drumul Eroilor.

