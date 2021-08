Oana Moșneagu, actrița din serialul „Adela”, vacanță cu peripeții. „S-a încheiat într-un mod nu tocmai plăcut”

Multe plimbări, prieteni și familie – așa s-ar rezuma vacanța aproape perfectă pentru Oana Moșneagu. „Aproape” nu din cauza locurilor sau a experiențelor trăite, ci pentru că tocmai finalul concediului i-a dat planurile peste cap.

„În vacanța aceasta am fost la munte, la Sighișoara, în Grecia, din nou la munte, acasă la ai mei, am încercat să mă plimb cât mai mult și să petrec timp alături de prietenii mei. În vacanța din Grecia au fost și Vlad Gherman, și Mara Oprea și, în general, ieșirile din această vară au fost alături de ei sau de prietenii mei din afara distribuției serialului «Adela».

Cel mai frumos a fost în Grecia, unde am fost mulți, am închiriat o casă doar pentru noi, ne plimbam cu mașinile ca să găsim plaje, am sărit de pe stânci.

La munte m-am plimbat cu bicicleta, iar la Sighișoara am avut parte și de o întâlnire plină de căldură, ne-am revăzut cu oameni alături de care am filmat pentru cel de-al doilea sezon «Adela», care va avea premiera pe 19 august, la Antena 1.

Am reușit să ajung și la Viscri, unde am vizitat cetatea superbă, am băut o socată bună, dar vacanța s-a încheiat într-un mod nu tocmai plăcut…”, povestește Oana Moșneagu.

Actrița a avut parte de un accident la întoarcerea din vacanță, chiar în ziua aniversării ei. „De ziua mea am căzut și mi-am fracturat o mână… Prima dată am crezut că e o entorsă, dar investigațiile medicale au arătat că e o fractură, ceea ce va complica puțin lucrurile la filmări, pentru că scenariul este scris într-un anumit fel, iar noi va trebui să ne adaptăm.

E incredibil, m-am cățărat pe stânci prin Grecia, m-am dat pe munte cu bicicleta, am făcut offroad la Sighișoara, am fost copilot la un raliu retro și n-am pățit nimic, iar cu două zile înainte de filmări am reușit să îmi rup mâna doar pentru că am alergat puțin și am căzut”, a mai spus Oana.

Când începe al doilea sezon al serialului „Adela”

Telespectatorii vor putea urmări continuarea poveştii ce se bucură de o echipă de producţie cu o vastă experienţă în lumea serialului, dar şi de o distribuţie de excepţie.

Anca Sigartău, Marian Râlea, Carmen Ionescu, Mihai Călin, Andreea Ibacka, Anca Androne, Bogdan Talaşman, Cristina Ciobănaşu, Vlad Vîlciu, Maria Buză, Gelu Niţu, Marius Rizea, Nuami Dinescu, Dominique Lăcătuş, Elena Mogîldea, Ioana Ginghină, Răzvan Fodor, Mircea Gheorghiu, Doru Ana, Romeo Visca, Alina Florescu, Vlad Gherman, Tatiana Şelaru, Răzvan „Krem” Alexe, Ştefana Darzeu, Teodora Păcurar, dar şi protagoniştii Mara Oprea, Oana Moşneagu şi Alecsandru Dunaev vor putea fi urmăriţi începând de joi, 19 august, de la ora 20.30, la Antena 1, în cel de-al doilea sezon al serialului „Adela”.

