Vedeta nu s-a refăcut complet după ce a fost infectată cu COVID-19, însă încearcă să nu se plângă de situația în care se află. „Vorbesc pe nas, am un fonfăit, am grețuri și obosesc. Nu am nici pe departe moralul intact. Încerc totuși să mă bucur de ai mei și să nu mă agit prea tare pentru că obosesc”, a anunțat Oana Roman, pe Instagram.

Fiica lui Petre Roman a anunțat că și fiica ei a fost testată pozitiv, iar Marius Elisei a fost singurul care nu a contractat virusul. Oana Roman a decis să își protejeze partenerul, astfel că pentru o perioadă scurtă de timp au fost separați. De asemenea, vedeta a menționat că Marius nu este atât de încântat să apară în public și evită să fie în centrul atenției.

„Și Isa a avut Covid, Marius nu, deși a stat cu noi. Ne-am separat cât de cât și am avut grijă să nu interacționăm. El a scăpat! Am stat departe cât am avut COVID. Plus că el, așa cum am tot spus, nu e foarte încântat să apară în public prea des”, a explicat vedeta.

„Mama are nevoie de multe terapii și de îngrijire”

Și Mioara Roman a avut probleme de sănătate, însă acum este mai bine. Mama Oanei Roman stă într-un azil de lux, unde are parte de condiții extrem de bune și poate fi vizitată oricând de familie.

„Mama este bine, a avut și ea o perioadă grea, dar s-a recuperat și este ok. Mai ales acum, când nu mă simt așa în formă, sunt foarte liniștită să știu că este bine și este îngrijită.

Merg des la ea și aștept să vină vremea să pot ieși cu ea la terasă, la plimbare. Mama are nevoie de multe terapii și de îngrijire. Ele nu se pot face acasă la fel de bine ca acolo unde este acum. Plus că îi place mult acolo, are multă atenție.

O văd mai des decât o vedeam când locuia singură și vine acasă la masă destul de des. Terapiile de care are nevoie sunt zilnice. Calitatea vieții ei depinde de gradul de confort pe care îl are, în funcție de ce nevoi are ea acum” , a mai spus Oana

