De Livia Lixandru,

Acum, vedeta face mărturisiri impresionante despre familia ei și despre plecarea lui Marius Elisei de acasă.

„S-au întâmplat multe lucruri și nu suntem mereu caractere compatibile, în sensul că eu sunt mai vulcanică, dar pe el îl afectează. S-a ajuns într-un punct în care efectiv lucrurile nu mai funcționau între noi, nu era ok pentru mine, pentru Izabela.

Am ajuns în punctul în care am realizat că nu e bine să ne împungem și să stăm în tensiune. Am decis să ne separăm. El s-a mutat și nu a fost simplu. Eu am decis să anunț lucrul acesta pentru că se putea să îl vadă cineva că doarme în altă parte.

E mai bine să se știe de la mine. Nu s-a pus problema despre o altă femeie, dar nici despre un alt bărbat. Nu mai funcționau lucrurile, a fost o chestie asumată și discutată. Lumea a început că divorțăm, eu nu m-am gândit neapărat.

Între timp au venit sărbătorile și Izabela nu merita să stea cu părinții separați. El s-a mutat la părinții lui. Am mai avut o discuție în care ne-am dat seama că nu ne e bine împreună, dar nici separat.”, a declarat Oana Roman, într-o emisiune tv, potrivit Spynews.

Catinca Roman s-a îndepărtat de mama și sora ei

Anul care s-a încheiat nu a fost deloc ușor pentru Oana Roman, având în vedere că nici relația cu sora ei, Catinca, nu mai merge ca înainte.

„2019 a însemnat și o îndepărtare majoră a surorii mele de noi. Familia de sânge pentru mine este formată din două persoane, mama și fiica mea. E greu să gestionezi toate astea în același timp. Am ales să vorbesc pentru că sunt un om asumat.

Marius este acasă acum, doarme acasă la noi, cu noi pentru că Izabela și eu avem nevoie de el, afectiv. Separarea a fost singura soluție pe care eu am găsit-o, nu am vorbit despre divorț. În aceste momente comunicarea contează enorm de mult”, a mai spus Oana Roman.