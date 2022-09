Vedeta a postat recent pe Instagram o fotografie cu sufrageria ei, la doar o zi de când a făcut curățenie. O cămașă era pe jos, iar fanii imediat au remarcat-o. „Te admir mult, mereu te urmăresc, dar cred că și hate-urile pe care le ai sunt puțin și din cauza ta, le dai oamenilor de bârfit.

Mă uitam la curățenia pe care au făcut-o, impecabil, superbă casă, dar cămașa de pe jos, după atâta curățenie, nu o să dea bine, ai să vezi câte comentarii”, i-a scris o internaută Oanei Roman, care a reacționat, a spus că acea cămașă era pe jos deoarece e păturica lui Bubble, câinele ei.

„Voi vă dați seama până unde s-a ajuns? Este realmente halucinant… sincer, nu știu cât de multe probleme au unii, de pot merge cu gândirea atât de departe. Logica: dau un motiv de bârfă și merit hate pentru că era pe jos o cămașă, care de fapt e pătura lui Bubble. (…)

«Cămașa» este tot pe jos, pentru că acolo e locul ei… e patul lui Bubble. Na că am dat motiv la nebune să dea hate că nu întrețin curățenia, pentru că am lăsat o «cămașă» pe jos… că atâta minte au unele…”, a fost reacția vedetei, pe InstaStories.

Nu e prima dată când are discuții în online, recent Oana Roman a răbufnit după ce a fost jignită pe social media. „Nu-ți mai permite, tot grasă și urâtă ești”, i-au spus unul dintre fani. La rândul ei, vedeta a avut câteva cuvinte dure la adresa băiatului. „Un băiețaș care o arde pe șampanii cu bani cine știe de unde, dar care are zero educație. Zero caracter. Așa NU!”, a adăugat Oana Roman.

