Deși a încercat să nu mai bage în seamă răutățile, Oana Roman a primit un mesaj pe Instagram care a scos-o din sărite. Vedeta a fost jignită de un tânăr, iar ea a avut o reacție acidă.

„Eu continui să postez mesaje de la oameni care au dezechilibre psihice grave, pentru că trebuie să aveți exemple despre cum nu trebuie să ajungeți să vă comportați vreodată în viața asta cu nimeni.

Vreau să-i fac «celebri» și să-i fac de râs, ca voi să înțelegeți că este vorba de așa nu și am să-i fac «celebri» pe toți”, a transmis vedeta pe Instastory.

„Nu-ți mai permite, tot grasă și urâtă ești”, este mesajul trimis de tânărul respectiv, pe care Oana Roman l-a publicat.

La rândul ei, vedeta a avut câteva cuvinte dure la adresa băiatului. „Un băiețaș care o arde pe șampanii cu bani cine știe de unde, dar care are zero educație. Zero caracter. Așa NU!”, a adăugat Oana Roman.

