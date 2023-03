Oana Zăvoranu, cunoscută pentru rolurile din „Numai iubirea” și „Păcatele Evei”, dar și pentru emisiunea „Corazon latino”, a picat un casting important

Pe vremea aceea Dana Rogoz avea în jur de 17-18 ani, iar Oana 30. În opinia lui nea Popa din „La bloc”, chiar dacă Oana se întreținea foarte bine, se vedea diferența de vârstă dintre ea și Dana Rogoz.

„Și Oana Zăvoranu a dat casting pentru serial. Dar s-a pus problema: măi, fata asta, Dana Rogoz, avea 17-18 ani… Și fata aia (n.r.: Oana Zăvoranu) avea 30. Totuși, se vedea. Nu s-a putut”, este dezvăluirea făcută de Tudorel Filimon, interpretul lui nea Popa în „La bloc”, potrivit Fanatik

Actrița Mariana Dănescu a născut la filmări

În cadrul aceluiaș interviu, Tudorel Filimon a povestit și o experiență deosebită care s-a întâmplat pe platourile de filmare.

Actrița Mariana Dănescu, cea care a intrat în pielea lui Lili a născut chiar la filmări! „Mariana era o femeie extraordinară. Au anesteziat-o și când o duceau acolo, pe targa aia s-o ducă la naștere, până să adoarmă, încă mai dădea replici”, a povestit Tudorel Filimon.

„În 2000 au început castingurile. Nu era cu poezii, cu din astea. Era o secvență din scenariul de acolo. Nu mai știu ce am avut prima oară ca text. Știu că am dat proba cu Moștenescu și cu Toni. Am dat împreună și am plecat. Peste câteva luni am aflat că am luat proba.

Eram de la începutul începutului eu, Lili, Dana Rogoz și Dragoș Moștenescu. În rolul lui Nelu Curcă a fost Marian Râlea. Nu știu ce s-a întâmplat, că peste noapte a venit un alt actor. Nici Mimi nu era, a fost o altă actriță acolo”, a declarat Filimon.

