Vezi aici cele mai importante momente ale Galei Oscar 2019

Creaţia aparţine designerului Christian Siriano şi este compusă în partea de sus dintr-un frac, iar în partea de jos dintr-o rochie de bal.

Actorul Billy Porter, care a întâmpinat celebrităţile pe covorul roşu, a vrut să transmită un mesaj important prin ţinuta sa.

„Am fost tot timpul inspirat de modă, am crescut iubind-o, dar a existat o limită în modul în care mă puteam exprima. Când eşti o persoană de culoare şi gay, masculinitate îţi este pusă sub semnul întrebării. M-am confruntat cu multă homofobie în legătură cu alegerile vestimentare. Când am obţinut rolul pentru Kinky Boots, a fost o experienţă neaşteptată. Când mi-am pus tocurile, m-am simţit mai masculin decât oricând în viaţa mea

Ce este masculinitatea? Ce înseamnă? Femeile apar în fiecare zi în pantaloni, dar în momentul în care un bărbat poartă o rochie, se despart apele.

Întotdeauna mi-am dorit să port o rochie de bal, dar nu am ştiut când.

Unii oameni se vor simţi inconfortabil să-mi vadă fundul negru într-o rochie de gală, dar nu e treaba nimănui, alegerile mele mă privesc doar pe mine”, a spus actorul, pentru Vogue

Vezi aici cele mai spectaculoase ţinute de pe covorul roşu.

Foto: EPA

Citește mai multe despre Premiile Oscar pe Libertatea.