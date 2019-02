Cea de-a 91-a ediţie a premiilor Oscar are loc, la fel ca și în anii precedenți, la teatrul Dolby de la Hollywood, evenimentul fiind difuzat în întreaga lume.

Cel mai așteptat eveniment din lumea cinematografiei a avut un preambul marcat de controverse: ediția din acest an nu are prezentator, iar organizatorii au anunțat, pentru ca apoi să se răzgândească, că vor decerna și un Oscar pentru cel mai popular film.

Începând cu ora 1.30 vedetele încep să sosească pe covorul roșu, la ora 03.00 urmând să înceapă ceremonia.

De asemenea aceasta poate urmărită pe Digi 24 și Film Now.

Cine este nominalizat la Oscaruri în 2019

Nominalizările la Oscar 2019, anunțate pe 22 ianuarie, au reflectat în mare parte sezonul de premii din acest an. „Roma” și „The Favourite” sunt favorite, având câte 10 nominalizări fiecare și concurând la toate categoriile importante.

Ambele pelicule se luptă pentru premiul de cel mai bun film alături de „Green Book”, „Vice”, „A Star Is Born”, „Blackkklansman”, „Black Panther” și „Bohemian Rhapsody”.

Pentru premiul de cea mai bună actriță au fost nominalizate Olivia Colman (pentru „The Favourite”), Lady Gaga (pentru „A Star is Born”), Melissa McCarthy (pentru „Can You Ever Forgive Me? „), Glenn Close (pentru „Wife”) și Yalitza Aparicio (pentru „Roma”).

În ceea ce privește cel mai bun actor într-un rol principal, lupta se dă între Christian Bale (pentru „Vice”), Bradley Cooper (pentru „A Star Is Born”), Willem Dafoe (pentru „At Eternity’s Gate”), Rami Malek (pentru „Bohemian Rhapsody”) și Viggo Mortensen (pentru „Green Book”).

La categoria cea mai bună actriță în rol secundar au fost nominalizate Amy Adams (pentru „Vice”), Emma Stone (pentru „The Favourite”), Rachel Weisz (pentru „The Favourite”), Marina De Tavira (pentru „Roma”) și Regina King (pentru „If Beale Street Could Talk”).

Statueta pentru cel mai bun actor într-un rol secundar este disputată de Mahershala Ali (pentru „Green Book”), Richard E Grant (pentru „Can You Ever Forgive Me? „), Adam Rock (pentru „Blackkklansman”), Sam Rockwell (pentru „Vice”) si Sam Elliott (pentru „A Star is Born „).

Anul acesta categoria cel mai bun cântec original este una extrem de disputată, cu un musical și două filme despre muzicieni în centrul atenției. Astfel, nominalizate sunt piesele, „The Place where Lost Things Go” („Mary Poppins Returns”), „Shallow” („A Star is Born”), „All the Stars” (Black Panther), „When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” (The Ballad Of Buster Scruggs) și „I’ll Fight” (RBG).

Ca și în cazul nominalizărilor BAFTA și Globul de Aur din acest an, există o absență semnificativă a femeilor pe lista nominalizărilor pentru cel mai bun regizor.

La această categorie, Alfonso Cuaron cu filmul „Roma” este principalul favorit. Ceilalți nominalizați sunt Spike Lee pentru „BlacKkKlansman”, Adam McKay pentru „Vice”, Yorgos Lanthimos pentru „The Favourite” și Pawel Pawlikowski pentru „Cold War”.

Vezi lista completă a nominalizărilor la Oscar 2019.

Gazda Oscar 2019

Kevin Hart a fost anunțat drept gazda ediției din acest an a Premiilor Oscar, dar a renunțat la poziție după ce în mediul online au apărut acuzații de homofobie la adresa sa din cauza unor mesaje controversate postate pe Twitter.

După ce Jimmy Kimmel a fost ocupat poziția doi ani la rând în 2017 și 2018, Oscarul 2019 va fi primul din ultimii 30 de ani fără o gazdă oficială.

În aceste condiții, cea de-a 91-a gală a premiilor Oscar se va baza mai mult pe cei care vor prezenta premiile. Cele 24 de categorii vor fi prezentate de Whoopi Goldberg, Jennifer Lopez, Daniel Craig, Brie Larson, Charlize Theron, Awkwafina, Constance Wu, Tina Fey, Amy Poehler, Chris Evans, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Tessa Thompson, Helen Mirren, Michael B. Jordan, Pharrell Williams, Danai Gurira, Paul Rudd, Michelle Yeoh și Michael Keaton.

Cine va cânta la Oscar 2019

După cum este tradiția, melodiile nominalizate la premiul pentru cel mai bun cântec original vor fi interpretate în timpul galei. Astfel că pe scenă vor urca printre alții Bradley Cooper și Lady Gaga pentru a interpreta piesa „Shallow” de la A Star is Born.

Pentru a marca succesul filmului Bohemian Rhapsody, Queen și Adam Lambert vor cânta și ei, cel mai probabil chiar în deschiderea galei.

Favoriții la câștigarea Oscar 2019

Ca în fiecare an, înainte de gala Oscar, criticii, analiștii și casele de pariuri și-au stabilit favoriții la câștigarea statuetelor. Asta nu înseamnă, însă, că nu vor fi și surprize.

Iată favoriții la câștigarea celor mai importante statuete de aur:

Cel mai bun film – „Roma”.

Cel mai bun actor într-un rol principal – Rami Malek

Cea mai bună actriță într-un rol principal – Glenn Close

Cea mai bună actriță într-un rol secundar – Regina King

Cel mai bun actor într-un rol secundar – Mahershala Ali

Cel mai bun regizor – Alfonso Cuaron

