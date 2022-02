Părinții lui Smiley, apariție rară în public. L-au lăudat pe fiul lor: „N-am crezut niciodată, dar el, în timp, a dovedit că are talent”

„A fost o seară emoționantă pentru familia noastră, dar cel mai emoționat am fost eu. Îmi bate inima foarte tare”, a spus tatăl lui Smiley, conform protv.ro.

„Suntem foarte mândri de el. Prin acest rol cred că și-a căpătat un alt statut. (…) N-am crezut niciodată, dar el în timp a dovedit că are talent și dragoste pentru lumea muzicii. De mic și-a dorit, dar să vedem cum e să pășească acum și în lumea actoriei. Ambiția a moștenit-o de la noi. Iar noi, ca părinți, am fost mereu niște oameni deschiși și l-am susținut cât de mult am putut. Și rezultatele se văd”, a adăugat mama artistului.

„Sperăm ca filmul să aibă același succes ca cel pe care l-a cunoscut și muzica lui. Este un om care muncește enorm și asta l-a ajutat să reușească în toate proiectele. Eu n-aș fi putut niciodată să muncesc atât cât muncește el. Pune suflet în tot ceea ce face”, a mai spus tatăl lui Smiley.

Despre rolul lui Smiley în filmul „Odată pentru totdeauna”

Comedia este regizată de Iura Luncașu și are premiera astăzi, pe 25 februarie 2022. Smiley și Gina Pistol joacă alături de actori precum Ada Galeș, Mihnea Luncașu, Augustin Viziru, Celina Enea și Cosmin Natanticu, scrie protv.ro.

Smiley interpretează rolul unui regizor de succes (Alex), care trece printr-o perioadă grea, depresivă. Despre rolul lui, cântărețul a povestit chiar în vara anului trecut.

„Joc rolul unui depresiv, iar cei de la machiaj m-au îmbătrânit cu vreo 10 ani. Mă trezesc la 5-6 și adorm după miezul nopții. Pentru că filmez aproape în fiecare zi nu prea pot să mai ies din rol și sunt cam posac și obosit. Zilele trec repede, iar în drumul meu descopăr locuri neștiute, deosebit de frumoase, o Românie ascunsă. Mulțumesc pentru susținere, și nu numai, împreună cu mine e cel mai frumos Om”, scria Smiley pe rețelele sociale.

GSP.RO Care spune Garry Kasparov că ar fi marea slăbiciune a lui Putin: „Lumea liberă poate folosi asta, dacă dorește”

Playtech.ro BOMBĂ! Pe cine a sunat Vladimir Putin chiar înainte de invadarea Ucrainei! E HALUCINANT ce a făcut

Observatornews.ro Cel mai greu rămas bun! Un tată ucrainean a izbucnit în lacrimi la despărţirea de fiica sa, pe care a trimis-o într-o zonă sigură

HOROSCOP Horoscop 25 februarie 2022. Racii ar fi bine să nu se grăbească cu chestiunile pe care le consideră importante, pot avea regrete

Știrileprotv.ro Presa ucraineană, despre planul final al lui Putin pentru Ucraina

Telekomsport Decizie scandaloasă luată în Europa, după ce Vladimir Putin a atacat Ucraina: ”De ce nu s-a văzut asta la TV?”