În vârstă de 32 de ani, Roxana Dobrițoiu e cântăreață de manele. Se laudă că a moștenit talentul muzical de la unchiul său, Adi de la Vâlcea, și că are încredere în timbrul ei vocal. La Vocea României 2024 a cântat melodia „Made in Romania” a lui Ionuț Cercel și a reușit să îl convingă pe Smiley că are nevoie de o asemenea prezență în echipa sa.

Roxana Dobrițoiu e în echipa lui Smiley

„Roxana, prima curiozitate: de ce ai ales piesa aceasta? Eu m-am bucurat, am simțit în felul în care ai cântat că ți-ai dorit foarte tare să fii aici. Trebuie să ai curaj să cânți piesa asta într-o audiție la Vocea României. Bine ai venit în echipa mea!”, a spus Smiley.

Pe Facebook, după prestația ei la Pro TV, Roxana Dobrițoiu a transmis un mesaj: „A fost o experiență extraordinară pentru mine, frumoasă, dar în același timp dificilă și plină de emoții!! Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să particip în cel mai greu Talent Show din România și că am reușit chiar să întorc și un scaun pe Smiley reacția domnului Brenciu dar și a lui Theo Rose m-au emoționat foarte tare și apreciez cuvintele frumoase ce mi-au fost adresate.

Mulțumesc întregii echipe, toată producția este extraordinară. Band-ul care ne-a ajutat și ne-a susținut la repetiții și s-au adaptat după noi echipa de filmat, sunetul, totul. A fost la superlativ Mulțumesc tuturor celor care m-au felicitat în mesaje uitându-mă la acesta filmare am retrăit acele clipe pline de oboseală după foarte multe ore de așteptare dar și emoții și dorința de a mă autodepăși ”.

Cu ce se ocupă acum Roxana Dobrițoiu de la Vocea României 2024

Roxana Dobrițoiu provine dintr-o familie de lăutari cu tradiție și este nepoata lui Adi de la Vâlcea. Cântă de când era mică și a terminat Liceul de Muzică, continuând cu Conservatorul, deși nu și-a finalizat licența din cauza unei restanțe, scrie protv.ro.

În prezent, cântă la evenimente și în cluburi, considerându-se un artist nici foarte scump, nici foarte ieftin. Deși încă nu a reușit să colaboreze cu unchiul ei, Adi de la Vâlcea, din cauza perfecționismului acestuia, Roxana Dobrițoiu își dorește să găsească o piesă care să sune impecabil pentru o colaborare. Este pasionată de R&B și o mare fană a lui Beyoncé.

La evenimente cântă de la vârsta de 13 ani, iar de la școala generală știe să cânte la chitară și la pian. Roxana a trecut prin dificultăți vocale, având noduli pe corzile vocale, ceea ce i-a provocat depresie când a aflat. Deși medicii i-au sugerat o operație, amână acest pas de patru ani, temându-se să nu își piardă vocea.

Pe lângă muzică, Roxana Dobrițoiu este activă pe TikTok, Instagram și Facebook. La Vocea României, a venit pentru a ieși din zona de confort și pentru a-și dovedi că poate să reușească.

