Paula Seling și Elena, fiica ei adoptată, prima apariție împreună la TV. Ce a dezvăluit micuța: „Mama contează cel mai mult”

Îmbrăcate amândouă foarte elegant, în negru, Paula Seling și Elena au pășit încrezătoare în platoul emisiunii lui Teo Trandafir, de la Kanal D. Cu zâmbetul pe buze, cântăreața a dezvăluit că fiica ei a dorit neapărat să o însoțească și să apară în fața camerelor de filmat.

Teo Trandafir nu a ezitat să-i adreseze micuței și câteva întrebări. Astfel, Elena a mărturisit că o iubește foarte mult pe mama ei. „Mama contează cel mai mult, pentru că o iubesc foarte mult. (….) În unele momente poate că nu, în unele momente poate că da ( n.r. – e greu să fii fiica Paulei Seling). Se poate pune o presiune, dar sunt ok cu asta, m-am obișnuit mult. M-am dus la concertele ei”, a declarat Elena, fiica Paulei Seling, conform viva.ro.

Și Paula Seling a făcut câteva dezvăluiri despre fetița ei, care are 9 ani și e alături de ea de șase și pe care a adoptat-o pe când avea doar trei ani. „Sunt foarte mândră de Elena. Am așa niște emoții, e pentru prima oară când mi se întâmplă asta. E un context prin care nu am mai trecut până acum la nivel public și îmi cer scuze dacă nu sunt chiar eu”, a declarat și Paula Seling.

Paula Seling a adoptat-o pe Elena când avea 3 ani

Pe lângă ședința foto alături de fiica ei, Paula Seling a povestit în paginile revistei VIVA! despre copilă, despre situațiile pe care le-a avut de când a adoptat-o. „Am ales discreția în fața opiniei publice ca urmare a unei întâmplări nedorite, la o grădiniță la care Elena a fost temporar și în urma căreia a venit plângând acasă.

Viața unui copil în situația Elenei este destul de complicată, copiii, uneori, preiau discuții din cadrul familial și pot să se necăjească unii pe alții, în comunitate. Nu e vina lor, poate că societatea are anumite moșteniri din vremea veche, așa că am preferat să nu comunicăm această bucurie până când Elena nu va fi suficient de matură să înțeleagă ce i se întâmplă și să fie puternică în fața oricăror situații”, a spus vedeta.

Și a continuat: „Nu m-a interesat dacă oamenii mă vorbesc sau își pun întrebări la întâlnirea cu noi, iar singurul lucru important, pentru mine, era echilibrul Elenei și starea ei din fiecare zi. Elena este un copil extrem de sensibil, iubitor, determinat, muncitor și talentat în tot ce își propune. M-a uimit evoluția ei, felul în care relaționează cu ceilalți copii, spiritul de lider și dorința ei de a fi mereu prima.

Ne iubim enorm și am sentimentul că Dumnezeu ne-a pregătit, pentru venirea ei, de mult timp. Cu toate întâmplările din viețile noastre, tatăl ei este foarte implicat în creșterea ei, îi este foarte apropiat și face tot posibilul să petreacă mult timp împreună. În ultima perioadă, media a început să scrie tot felul de lucruri, unele total pe lângă realitate. Nu mă afectează și nici nu doresc să comentez nimic. Însă, dacă o afectează pe ea, este grav”, a mai declarat artista pentru viva.ro.

