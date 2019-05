Joi, 6 iunie, actorul Pavel Bartoș își face debutul regizoral alături de publicul TIFF din Piața Unirii Open Air, cu scurtmetrajul Romanian Tradition. Comedia pe care o semnează este bazată pe o întâmplare reală, petrecută la o nuntă sătească, și are o distribuție generoasă. Parte din aceasta va fi alături de Pavel Bartoș, la Cluj, printre cei confirmați numărându-se Adrian Titieni, Alexandru Papadopol, Elvira Deatcu, Alexandru Ion, Vladimir Purdel și Ruxandra Maniu.

Actorul Pavel Bartoș a povestit pentru Libertatea despre decizia de a se apuca de regie de film: „A apărut dintr-o chestie teribilistă. Aveam scenariul în cap de vreo zece ani, voiam să îl fac film artistic de lungmetraj, am căutat regizor, dar am sfârșit prin a face un scurtmetraj la care m-am băgat eu ca regizor. Marele meu noroc a fost echipa, niște oameni deosebiți, atât cei de la tehnic, cât și actorii. Trei săptămâni a durat producția, am avut 3 zile și două nopți de filmare și peste o sută de oameni pe platou! Când am terminat totul am zis „mamă, ce am făcut!””, a declarat Pavel Bartoș pentru Libertatea.

Filmul „Romanian Tradition” spune povestea unor studenți care se duc într-un weekend la țară, la unul dintre ei. Nimeresc întâmplător la o nuntă unde, amețiți și binedispuși, din prea mult entuziasm degenerează totul într-un mod în care nimeni nu se așteaptă.

Cum filmul va fi prezentat în deschiderea proiecției Moromeții 2, întâlnirea cu atât de multe personalități românești va fi o încântare pentru publicul prezent la eveniment. Moromeții 2 vine, la rândul său, cu parte din echipă, actorii Horațiu Mălăele, Dana Dogaru, Iosif Paștina, Gheorghe Visu și regizorul Stere Gulea, urmând să fie prezenți la Cluj.

