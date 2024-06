Pepe are o relație foarte bună cu fetițele sale, Maria și Rosa. El a spus că acestea chiar l-au ajutat, la un moment dat, să înțeleagă ce greșeli face.

„Consider că e bine să responsabilizezi un copil, să simtă că are sprijinul tău în tot, dar să nu primească totul pe tavă. Da, e greu, însă am învățat să fac asta după ce am făcut câteva greșeli, evident, și tot copiii au fost cei care m-au învățat cum să acționez cu ei, atunci când nu am avut dreptate.

Ele sunt responsabile și iau în serios tot ceea ce își propun, au trecut de etapa aia în care ce visează noaptea vor să se întâmple a doua zi, așa că știu că tati le îndeplinește o dorință doar dacă și ele sunt pregătite să aprecieze munca altor persoane”, a declarat Pepe pentru viva.ro.

Pepe subliniază importanța comunicării deschise cu fiicele sale. ”Orice situație este rezolvată prin comunicare cu tati. Fără a îmi cere un sfat, nu se iau decizii. Pentru că e important să ascultăm toate variantele și să știm exact ce decizii luăm împreună”, a adăugat artistul.

Cine a lipsit de la nunta lui Pepe

Vineri, 7 iunie, Pepe s-a căsătorit religios cu Yasmine Pascu, la doi ani după ce s-au cununat civil. Slujba nu a avut loc în biserică, așa cum fanii lui se așteptau, ci în aer liber, acolo unde s-a ținut și petrecerea unde au participat peste 200 de invitați. Prezentatorul de la Pro TV, care i-a fost naș artistului la nunta cu Raluca Pastramă, nu a apărut alături de soția Andra, ci de David, băiatul lor.

Cântăreața a fost printre marii absenți de la eveniment, ea avea o altă obligație în acea seară. De la nuntă au lipsit și unii dintre colegii cântărețului de la Antena 1. Pepe e prezentator la „Te cunosc de undeva”. Cu toate acestea, la nuntă, Alina Pușcaș, colega lui de prezentare, nu a apărut. Nici jurații Andreea Bălan, Aurelian Temișan și Ozana Barabancea nu au luat parte vineri, 7 iunie, la nunta lui Pepe cu Yasmine Pascu.

