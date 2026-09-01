Rezultatele finale indică o distincție clară la capitolul educație și respect față de gazde. Turiștii din Japonia au fost desemnați cei mai politicoși din lume, obținând 21,1% din voturile operatorilor. Clasamentul bunelor maniere este completat de europeni, pe locurile următoare clasându-se călătorii din Norvegia (10,6%) și Elveția (10,4%), urmați îndeaproape de canadieni și americani.

La polul opus, turiștii italieni s-au situat pe ultimul loc, cu doar 1,3% din preferințe. Cu toate acestea, europenii în ansamblu au fost apreciați pentru curiozitatea lor privind conservarea naturii și comportamentul animalelor sălbatice.

La capitolul financiar, influența culturii americane este evidentă. Călătorii din Statele Unite ale Americii ocupă detașat primul loc în clasamentul celor mai generoși la bacșiș, adunând 29,5% din opțiunile exprimate.

Aceștia sunt urmați la o distanță considerabilă de turiștii din Germania (13,1%), Canada (10%) și Elveția (8,6%). Americanii domină și topul celor mai mari cheltuitori în vacanțe, cu 24% din voturi, fiind din nou însoțiți pe podium de germani și canadieni, fiecare cu câte 12,8%.

Când vine vorba despre adrenalină și explorare, europenii preiau conducerea absolută. Turiștii germani au fost votați ca fiind cei mai aventuroși călători din lume (21,1%), fiind urmați de francezi (17,8%) și olandezi (11%).

În schimb, britanicii, indienii și spaniolii s-au plasat la coada clasamentului aventurii, preferând vacanțele mai relaxante. În ceea ce privește pasionații de gastronomie, topul este dominat de națiunile asiatice – India, Japonia și China –, singurele țări europene care au reușit să prindă primele locuri fiind Franța și Olanda.