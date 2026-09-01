Lionel Richie a ajuns la spital după concertul susținut sâmbătă seară în St. Louis. Artistul de 77 de ani a cerut un scaun pentru a putea încheia spectacolul și a fost ulterior internat pentru investigații, medicii verificând posibilitatea unei ușoare deshidratări. Este al doilea episod medical cu care cântărețul s-a confruntat în ultimele luni.

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Lionel Richie a ajuns la spital după concert

Lionel Richie a fost internat într-un spital din St. Louis după concertul susținut sâmbătă, 29 august, la The Muny, în Forest Park. Potrivit informațiilor publicate de TMZ, cântărețul s-a prezentat singur la spital pentru a face mai multe investigații.

Artistul a fost internat în secția de Terapie Intensivă, iar medicii verifică dacă starea sa a fost provocată de o posibilă deshidratare ușoară. Surse citate de TMZ susțin că Richie a făcut acest lucru din precauție și că speră să fie externat marți. Reprezentanții artistului nu au oferit, până în prezent, detalii suplimentare despre starea sa de sănătate.

A cerut un scaun în timpul ultimei melodii

Spre finalul concertului, Lionel Richie ar fi început să aibă dificultăți. În timp ce interpreta una dintre cele mai cunoscute piese ale sale, „All Night Long”, cântărețul le-ar fi cerut celor din echipa sa să îi aducă un scaun.

Richie a continuat să cânte așezat și a reușit să încheie spectacolul. Martorii prezenți la concert au povestit că artistul a avut o prestație bună pe parcursul serii și că nu au observat inițial nimic îngrijorător.

Sandy Burnstein, una dintre persoanele aflate la concert, a spus că Richie părea să se simtă bine. „Părea că este bine! A fost un concert extraordinar. Spunea glume și nu am observat nimic neobișnuit”, a declarat femeia. Vestea că artistul a ajuns ulterior la spital a surprins-o. „Am fost șocată! Și, de fapt, cred că încă sunt în stare de șoc! Pentru că a sunat minunat și probabil a fost unul dintre cele mai bune concerte la care am fost vreodată!”, a mai spus Sandy Burnstein.

Artistul a vorbit despre căldura din timpul spectacolului

Și alți spectatori au remarcat că temperaturile ridicate au fost un subiect abordat de Lionel Richie în timpul concertului.

Christy Measki, prezentă la spectacol, a povestit că artistul a făcut câteva glume despre hidratare și electroliți. „A făcut câteva comentarii despre faptul că avea nevoie de electroliți și a glumit puțin pe tema asta, dar a fost o seară călduroasă la Muny, știți, cu toate luminile aprinse, și transpira foarte mult, dar prestația lui a fost incredibilă”, a spus aceasta.

Potrivit relatărilor publicate după concert, Richie a continuat să cânte până la final, chiar dacă a avut nevoie să stea jos în timpul ultimei melodii.

Este al doilea episod medical din această vară

Internarea de la St. Louis vine la câteva luni după un alt moment dificil pentru Lionel Richie. În iunie, artistul a întrerupt mai devreme un concert susținut în St. Paul, Minnesota, după ce a spus publicului că se simte amețit și ciudat. Ulterior, a fost transportat la spital, iar mai multe concerte au fost amânate la recomandarea medicilor.

Richie a revenit apoi pe scenă și și-a continuat turneul. Deocamdată, nu există informații oficiale că actuala internare ar fi dus la modificarea următoarelor sale spectacole. Surse citate de presa americană susțin că artistul este într-o stare stabilă și că este așteptată externarea sa.


Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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