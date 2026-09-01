Bilanț tragic în Congo: Mortalitate de aproape 50% și 6 provincii afectate

Conform ultimului raport OMS, publicat pe 28 august 2026, bilanțul cazurilor confirmate în RDC a ajuns la 5.794 de îmbolnăviri și 2.786 de decese.

  • Rată de mortalitate uriașă: Rata brută a fatalității (CFR) este de 48,1% la nivel național, ajungând în provincia North Kivu la un nivel alarmant de 68% (caz aflat în investigație medicală).
  • Răspândire geografică: Focarul s-a extins la 60 de zone de sănătate din 6 provincii (Ituri, North Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, South Kivu și Bas-Uélé).
  • Epicentrul crizei: Provincia Ituri este cel mai grav lovită, înregistrând 4.802 cazuri confirmate. Peste 22.000 de contacți ai pacienților se află sub monitorizare zilnică (82,3% din totalul celor identificați).

Dimensiunea nevăzută a dezastrului. Prof. dr. Cristian Apetrei: „Doar 30-40% din cazuri sunt detectate”

Cifrele oficiale reprezintă doar „vârful icebergului”, atrage atenția prof. dr. Cristian Apetrei, specialist în boli infecțioase și microbiologie. Acesta explică faptul că situația reală din teren depășește cu mult raportările oficiale.

„Epidemia de Ebola Bundibugyo evoluează deja de peste 100 de zile. Cu toate acestea, toată lumea, inclusiv autoritățile, suspectează că doar 30-40% din cazuri sunt detectate. Ceea ce face ca numărul real să fie probabil undeva între 10.000 și 15.000 de cazuri. Experții locali o consideră scăpată de sub control. Ceea ce face ca Bundibugyo să nu mai fie o problemă locală în RDC, ci una globală”, avertizează într-o postare pe facebook Cristian Apetrei, profesor de Boli Infecțioase și Microbiologie la Universitatea din Pittsburgh. Potrivit expertului român, ritmul de infectare din ultimele trei luni a depășit episoadele critice din trecut:

  • Ritm de răspândire fără precedent: Cu o medie de aproximativ 90 de cazuri confirmate zilnic în primele trei luni, valul actual depășește mediile înregistrate în timpul marilor epidemii din Africa de Vest (2014-2016) sau RDC (2018-2020).
  • Suprafață uriașă: Cele 6 provincii afectate din RDC însumează o suprafață mai mare decât cea a Franței.
  • Mortalitate în afara spitalelor: Peste 60% din decese survin în afara centrelor de tratament, ca urmare a campaniilor de dezinformare care determină populația să evite spitalele.

Războiul și dezinformarea blochează intervenția medicilor

Situația epidemiologică este agravată drastic de contextul umanitar extrem de dur din Congo. Peste 26 de milioane de oameni se confruntă cu o criză alimentară acută, iar numai în provincia Ituri trăiesc peste 1 milion de persoane strămutate din cauza conflictelor armate. Taberele suprapopulate, lipsa apei potabile, atacurile milițiilor armate și izolarea zonelor miniere împiedică echipele medicale să ajungă la timp la pacienți.

Testarea vaccinului Ervebo și studii clinice pentru tratament

În încercarea de a stăvili boala, autoritățile au demarat vaccinarea personalului medical din prima linie în Kisangani cu vaccinul Ervebo.

  • Deși Ervebo este aprobat și eficient împotriva tulpinii Zaire, nu se știe încă dacă oferă protecție și împotriva virusului Bundibugyo. Din acest motiv, imunizarea se desfășoară în paralel cu un studiu clinic pentru a măsura eficacitatea reală.
  • Tratamente noi: Peste 250 de pacienți confirmați au fost deja incluși în studiul clinic „PARTNERS”, coordonat de OMS în trei centre medicale din provincia Ituri, pentru găsirea unei terapii antivirale eficiente.

Situația internațională: Uganda a scăpat de focar, cazurile din Europa au fost izolate

Dacă în RDC epidemia continuă să se extindă, la nivel internațional măsurile de izolare au dat roade. Uganda a înregistrat în total 20 de cazuri și 2 decese. Pe 26 august, OMS a declarat oficial sfârșitul focarului din Uganda, după ce au trecut 42 de zile fără niciun caz nou. Referitor la Franța și Germania, cazurile importate (cetățeni evacuați medical din zonele de conflict din RDC) au fost tratate cu succes, iar Franța a finalizat perioada de supraveghere de 42 de zile fără alte îmbolnăviri secundare.

Riscul evaluat de OMS pentru Europa

Evaluarea de risc formulată de Organizația Mondială a Sănătății arată astfel:

  • În Republica Democratică Congo: Risc FOARTE RIDICAT.
  • Pentru țările vecine din Africa (Sudanul de Sud, R. Centrafricană): Risc RIDICAT din cauza mobilității populației.
  • La nivel global și pentru Uniunea Europeană: Risc SCĂZUT.
  • OMS nu recomandă restricții de călătorie sau de comerț cu țările afectate, ci îndeamnă la menținerea filtrelor sanitare pe aeroporturi și susținerea financiară a sistemului sanitar din Africa Centrală.

Epidemia de Ebola în Congo a făcut ravagii, aproape jumătate dintre pacienții confirmați au murit. Ebola provoacă o boală gravă, cu febră, dureri, slăbiciune puternică, vărsături, diaree și, în unele cazuri, sângerări. Boala poate fi mortală, mai ales dacă pacientul ajunge târziu la medic. Ebola nu se transmite prin aer la fel ca rujeola sau COVID-19, dar se poate răspândi prin contact direct cu sângele, fluidele corporale sau trupurile persoanelor decedate din cauza bolii. Starea de urgență de sănătate publică de importanță internațională declarată de Organizația Mondială a Sănătății pentru epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo și Uganda sunt cel mai puternic semnal de alarmă folosit de OMS pentru crize sanitare care pot depăși granițele unei țări.

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