Stimulente financiare majore pentru familii

Programul de reîntoarcere voluntară este operațional încă din anul 1984, însă numărul celor care apelau la el era foarte scăzut din cauza sumelor reduse — un adult primea doar 10.000 de coroane.

Pentru a crea un stimulent financiar real, autoritățile au decis majorarea substanțială a fondurilor puse la dispoziție.

În noul sistem, un cuplu poate beneficia de maximum 500.000 de coroane, în timp ce suma totală alocată unei gospodării complete poate atinge pragul de 600.000 de coroane (aproximativ 55.000 de euro).

În plus, pentru fiecare copil din familie se adaugă câte 25.000 de coroane (circa 2.300 de euro).

Cine este eligibil și ce restricții se aplică

Ajutorul financiar nu este accesibil tuturor rezidenților străini din Suedia. Eligibilitatea este restrânsă la persoanele care dețin un permis de ședere valabil obținut pe motive de protecție (cum sunt refugiații sau beneficiarii de protecție subsidiară) emis până la data de 12 septembrie 2024.

Sumele pot fi utilizate exclusiv pentru mutarea în țara de origine sau într-un stat terț în care solicitantul are drept legal de rezidență.

Măsura exclude ferm mutarea într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Elveția.

Sute de cereri depuse în primele săptămâni și dezbateri aprinse

Primele date furnizate de Agenția Suedeză pentru Migrație arată un interes crescut pentru noul pachet. Până la mijlocul lunii februarie s-au înregistrat 272 de solicitări, dintre care 82 au fost respinse. Ulterior, numărul cererilor a urcat la aproximativ 370, fiind deja aprobate primele dosare în baza sumelor majorate.

Guvernul explică măsura prin dorința de a le oferi o nouă șansă celor care nu au reușit să se integreze pe piața muncii și în societatea suedeză, considerând totodată că întoarcerea acestora poate sprijini economia țărilor de origine.

Totuși, decizia este însoțită de opoziție. Criticii avertizează asupra posibilelor efecte adverse și amintesc că majorarea ajutorului a fost adoptată în ciuda rezervelor exprimate anterior într-o anchetă oficială a statului.

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