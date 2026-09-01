Această poveste se regăsește în tot mai multe locuințe din România: familii care au nevoie de mai mult spațiu și aleg să amenajeze mansarda sau să extindă casa. Provocarea este de a crea încăperi care să fie nu doar funcționale, ci și sănătoase, confortabile și eficiente din punct de vedere energetic. Alegerea ferestrelor de mansardă joacă un rol esențial în acest proces, iar noua gamă de produse VELUX 2026 oferă soluții adaptate fiecărei încăperi.

În camera de joacă a copiilor sau într-o zonă de zi intens utilizată, confortul și ușurința în utilizare sunt prioritare. Pentru aceste spații, geamul de sticlă 64 reprezintă alegerea ideală, oferind o izolație termică și fonică eficientă la un preț accesibil. În plus, beneficiază de un strat inovator anti-condens, care menține vizibilitatea clară chiar și în diminețile reci, precum și de un strat special care facilitează curățarea și reduce efortul de întreținere.

Pentru încăperile în care proprietarii își doresc o legătură cât mai puternică cu exteriorul, noile ferestre cu deschidere superioară GNL din lemn natural și modelele GNU din lemn învelit în poliuretan, fără întreținere, reprezintă soluția ideală. Disponibile acum la un preț mai accesibil decât înainte, aceste modele permit o deschidere de până la 45°, oferind o panoramă neobstrucționată asupra împrejurimilor, perfectă pentru a savura cafeaua de dimineață privind spre grădină.

Ferestrele electrice de mansardă reprezintă un upgrade ideal pentru orice locuință, combinând confortul cu ușurința în utilizare. Printr-o simplă apăsare de buton, acestea pot fi deschise sau închise din confortul canapelei sau chiar din altă încăpere, facilitând controlul ventilației și al luminii naturale. Senzorul de ploaie integrat închide automat fereastra la primele picături de ploaie, oferind liniște și protecție pentru locuință chiar și atunci când proprietarii nu sunt acasă. Totodată, VELUX a echipat modelele electrice cu geamul 64 și le-a făcut mai accesibile decât generațiile anterioare. Motorul este complet integrat și invizibil, iar fereastra poate fi controlată prin intermediul unui întrerupător de perete sau integrată într-un sistem smart home.

În încăperile unde liniștea și eficiența energetică sunt esențiale, performanța geamului face diferența. VELUX introduce geamul de înaltă performanță 85 pentru ferestrele din lemn (GLL) și cele din lemn, învelite în poliuretan fără întreținere (GLU). Acesta oferă o izolație fonică îmbunătățită, ideală pentru locuințele din mediul urban, reducând semnificativ zgomotul exterior și creând un spațiu liniștit, potrivit atât pentru odihnă, cât și pentru lucru. În același timp, geamul asigură un coeficient excelent de izolare termică, contribuind la menținerea unei temperaturi confortabile în interior, la reducerea costurilor cu energia și la creșterea sustenabilității locuinței.

„O locuință sănătoasă este și o locuință sustenabilă”, afirmă Noemi Ritea. „Este vorba despre crearea unor spații care fac bine atât familiei, cât și mediului înconjurător.”

Noua gamă de produse susține ambele obiective. Soluțiile VELUX sunt concepute pentru a crea un climat interior sănătos, aducând în locuință mai multă lumină naturală și aer proaspăt – factori despre care se știe că îmbunătățesc starea de bine și calitatea somnului. Totodată, ferestrele cu performanțe ridicate de izolare contribuie la eficiența energetică a clădirii. În plus, produsele VELUX sunt proiectate conform principiilor economiei circulare: sunt durabile, pot fi reparate și recondiționate, iar la finalul ciclului de viață pot fi reciclate.

„Pentru performanțe optime și confort pe tot parcursul anului, este esențial ca ferestrele de mansardă să fie completate de accesoriile potrivite”, a mai adaugat Noemi. „Mai ales în timpul verii, controlul căldurii este la fel de important ca aportul de lumină naturală.”

Rulourile exterioare parasolare (precum modelul SML) oferă cea mai eficientă protecție împotriva supraîncălzirii, reducând temperatura interioară chiar și cu până la 6,5°C*, deoarece opresc căldura înainte ca aceasta să ajungă pe suprafața geamului. Astfel, încăperea rămâne răcoroasă și confortabilă chiar și în zilele caniculare, diminuând nevoia de utilizare a aerului condiționat și contribuind la un consum mai redus de energie.

https://www.velux.ro/camere

*Datele provin dintr-o simulare realizată într-o cameră orientată spre sud, echipată cu două ferestre de mansardă VELUX GLL 61, dimensiunea MK06 (780 × 1178 mm), în perioada iulie–august 2023, în București. Studiul VELUX din 2023 a analizat impactul accesoriilor pentru ferestre de mansardă pe timpul verii.