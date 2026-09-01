Istoria noului proiect referitor la interzicerea cumulării pensiei cu salariul datează din toamna trecută. La finalul lunii noiembrie, după săptămâni de discuții în coaliție, guvernul a venit în transparență publică pentru prima dată cu o formă de lege, prin care erau salvați de la interdicție un număr mare de categorii de demnitari și șefi sau angajați ai instituțiilor.

Pe lângă aleșii locali și cei cu mandatele prevăzute expres în Constiuție (parlamentari, președintele României, judecătorii CCR, membrii CSM, Avocatul Poporului și consilierii Curții de Conturi), protejați deja de o decizie CCR anterioară, Guvernul mai venise și cu persoanele numite în baza unei hotărâri a Parlamentului, la care se încadrau nu mai puțin de 23 de șefi de instituții. Mai mult, o prevedere specială era cea prin care erau salvați și cei numiți în temeiul hotărârilor CSAT, parte a proiectului care se aplica mănușă doar cazului Lucian Pahonțu, șeful SPP, după cum a scris Libertatea.

Timp de mai multe luni au existat tensiuni pe acest subiect, al celor care să fie „salvați” de la aplicare. Cotidianul a documentat pas cu pas evoluția, inclusiv tergiversările de la Ministerul Finanțelor și modul cum CSM a stat până în ultima sută de metri cu avizul. Ministrul Manole a militat împotriva extinderii excepțiilor și până la urmă în proiect au rămas să fie salvați de la diminuarea pensiei speciale doar aleșii locali și cei cu mandate prevăzute în Constituție.

În cele din urmă, nici Guvernul Bolojan nu a mai mers cu proiectul pe angajarea răspunderii. Doar la final de aprilie, anul acesta, după plecarea PSD de la guvernare, l-a adoptat ca proiect (deci fără efect juridic) și l-a trimis Parlamentului spre dezbatere și voturi finale.

Senatul l-a ignorat total

Înregistrat la Senat pe 30 aprilie, proiectul a fost trimis pentru raport la mai multe comisii: muncă (aceasta având și principalul cuvânt), juridică și administrație publică. De asemenea, pentru avizarea la Comisia de finanțe și Comisia de drepturile omului. De la începutul lui mai până în prezent au fost date doar avizele de la finanțe și drepturile omului.

Senatoarea Gabriela Horga, președinte Comisiei de finanțe din Senat, a acuzat PSD de tergiversare încă din 12 mai. „PSD tergiversează discutarea în Senat a proiectului de lege privind interdicţia cumulului pensiei speciale cu salariul la stat. Proiectul iniţiat de Guvernul Ilie Bolojan a fost înregistrat la Senat în procedură de urgenţă. Românii care au muncit 35-40 de ani pentru o pensie normală văd cum unii oameni ies la pensie la 50 de ani, încasează pensii speciale uriaşe şi apoi se întorc imediat la stat sau în companiile de stat pe salarii plătite tot din banii contribuabililor”, susțiunea Horga la acea vreme.

Subiectul a fost ignorat complet de PSD, dar și de UDMR. Așa că proiectul de lege a ajuns la termenul-limită pentru adoptare tacită pe 28 iulie, deși senatorii puteau oricând discuta proiectul. Acum, inițiativa va merge la Camera Deputaților unde la cum arată distribuția de forțe și influențele referitoare la acest proiect, demersul normativ are șanse ridicate să fie ascuns la sertar.

La Camera Deputaților, la Comisia juridică, sunt unele proiecte de lege sau proiecte de aprobare a unor OUG, care zac in sertare de șapte sau opt ani. De exemplu, Codul Administrativ e nediscutat din 2019. Prin urmare, dacă nu se conturează o majoritate, și acest proiect de lege va fi îngropat.

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