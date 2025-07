Petre Roman a împlinit 79 de ani. Mesajul emoționant transmis de fiica lui, Oana: „Ai fost la un pas să-ți pierzi viața”

Zi de sărbătoare în familia Roman! Petre Roman, fostul premier al României, a împlinit 79 de ani pe 22 iulie, iar fiica lui, Oana Roman, i-a făcut o declarație publică emoționantă, care a impresionat mii de urmăritori din mediul online.

Cunoscută pentru activitatea sa constantă pe rețelele de socializare, Oana nu a lăsat să treacă neobservat acest moment important. Vedeta a marcat aniversarea tatălui său printr-un mesaj plin de dragoste, admirație și recunoștință, în care a vorbit deschis despre impactul pe care acesta l-a avut asupra vieții ei.

„Forever Young” – așa l-a numit Oana pe cel care i-a fost nu doar părinte, ci și model de viață. În postarea sa, vedeta a evidențiat valorile esențiale pe care le-a învățat de la el: curajul, onoarea, dragostea pentru libertate, disciplina și pasiunea pentru cunoaștere.

„La mulți ani, Tati! Azi 79 ca la 50. Prima poză e de la ziua ta, când ai împlinit 60. Ultima e de anul ăsta, când împlinești 79. Între ele, 20 de ani în care pare că timpul nu a trecut peste tine. Ești al meu Forever Young.

Va fi lungă postarea asta, dar simt nevoia să scriu. Te iubesc și îți mulțumesc. Sunt recunoscătoare că, pe Pământ, în viața asta, te am pe tine ca tată. Tu și mama sunteți cel mai mare privilegiu.

Atât de multe m-ai învățat și continui să mă înveți. M-ai învățat iubirea, demnitatea, onoarea. Mi-ai arătat că cea mai de preț este libertatea și că, pentru libertate, trebuie să lupți în fiecare zi. Acea libertate ca datorie despre care vorbești în cartea ta.

Te-au hulit, te-au jignit, au manipulat și au mințit. Te-au denigrat și te-au umilit. Și ai rămas drept. Niciodată nu ai plecat capul și niciodată nu te-am simțit descurajat, dar, mai ales, niciodată nu ai zis că regreți.

Ai luptat pentru libertatea ta, a noastră, a lor. Ai luptat pentru dreptate, pentru democrație, pentru Europa, pentru țara asta și nimic nu te-a oprit”, a fost o parte a mesajului scris de Oana Roman.

Oana Roman este mândră de tatăl ei

De asemenea, a vorbit cu mândrie despre forța morală a tatălui său, care a rămas demn și echilibrat, chiar și în fața criticilor sau a nedreptăților.

„Chiar dacă mulți nu au înțeles, chiar dacă mulți nu știu, chiar dacă te judecă, orbiți fiind de toate minciunile. Chiar dacă ai fost la un pas să-ți pierzi viața, nu o dată, niciodată nu ai zis că nu a meritat. Mi-ai spus: «Eu mi-am făcut datoria și mă culc împăcat 100%. Și ăsta e cel mai mare câștig. Eu știu ce am făcut și cât de mult am sacrificat pentru binele tuturor.»

Noi, pe lângă tine, am plătit prețul, dar ne-ai făcut să înțelegem că, uneori, binele pentru mai mulți e mai important decât doar binele personal. M-ai învățat disciplina, seriozitatea, cititul, scrisul, cultura, iubirea pentru natură, pentru înot, pentru mare și vacanțele în familie. M-ai învățat să stau dreaptă și să nu mă las doborâtă de nimic. Oricât de greu, oricât de nedrept ar fi, am învățat de la tine să am încredere în mine. Și să nu mă las. Niciodată.

Îți mulțumesc. Ce privilegiu imens. Te iubesc. La mulți ani!

22.07.2025”

Gestul Oanei Roman a fost apreciat de urmăritori, care i-au transmis, la rândul lor, urări de bine și sănătate fostului premier, remarcând relația frumoasă dintre cei doi.