Post Malone va deveni tată pentru prima dată și a făcut primele declarații despre acest moment important din viața lui. Artistul nu a dezvăluit cine este mama copilului și preferă să își țină iubita departe de ochii curioșilor.

„Sunt entuziasmat pentru acest nou capitol din viața mea. Sunt mai fericit decât am fost vreodată și am fost trist de când mă știu. Este timpul să am grijă de mine, de familia mea și de prietenii mei și să oferim cât mai multă iubire în fiecare zi’, a spus Post Malone, pentru TMZ, după ce a confirmat că o să devină tată.

Surse apropiate rapperului american au spus pentru publicația internațională mai sus menționată că acesta a sărbătorit vestea în weekend, alături de familie și prieteni. Până acum, Post Malone și-a ținut relația ascunsă și încă nu vrea să dezvăluie cine este femeia care îl va face tată pentru prima dată.

Austin Richard Post, cunoscut după numele de scenă, Post Malone, este un rapper american, cântăreț, compozitor și producător. Mai întâi a câștigat o recunoaștere majoră în februarie 2015, după lansarea de la single-ul sau de debut, „White Iverson”.

Post Malone este printre cei mai vânduți artiști din industria muzicală, având peste 80 de milioane de discuri vândute. El a câștigat totodată 10 premii Billboard Music, trei American Music, unul de la MTV Video Music și șase nominalizări la premiile Grammy.

