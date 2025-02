Nasrin Ameri, cunoscută publicului din postura de coprezentatoare a emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars și realizatoare de podcast, a făcut recent dezvăluiri emoționante despre viața sa personală. Vedeta, care este căsătorită și mamă a unui băiețel născut în mai 2023, a vorbit pentru prima dată despre drama care i-a marcat copilăria și relația ruptă cu tatăl său.

„Numele meu este iranian, sunt jumătate iraniancă, jumătate româncă. Numele meu este Nasrin Ameri, prescurtat, dar cel lung și original este Amerisiahouei Nasrin. Îmi prescurtez numele încă de când eram mică, pentru că toți profesorii erau șocați când deschideau catalogul, nici nu-l pronunțau, ziceam eu că sunt prezentă. Am și nume românesc, mă cheamă Laura. Sunt persoane care mă strigă Ameri, unii cred că acesta este prenumele, dar nu mă deranjează”, a povestit Nasrin Ameri recent, în emisiunea „Viața fără filtru”, de la Antena Stars.

Nasrin Ameri nu și-a mai văzut tatăl de 26 de ani

Invitată în emisiunea Nataliei Mateuț, Nasrin a mărturisit că nu și-a mai văzut tatăl de 26 de ani și că acest subiect a fost întotdeauna unul delicat pentru ea. Originară dintr-o familie cu rădăcini persane, Nasrin Ameri a explicat că absența tatălui său a lăsat o urmă adâncă în copilăria sa, dar timpul și iubirea celor din jur au ajutat-o să depășească acea perioadă dificilă.

„Povestea lor o știu atât cât mi-au permis viața și timpul să o aflu. Povestea părinților mei o știu doar de la mama. Ei s-au cunoscut, s-au îndrăgostit, au avut o poveste extrem de frumoasă de dragoste, amândoi erau studenți. El venise în România la Medicină, au fost mulți ani împreună până să vin eu pe lume. Aceasta este povestea pe care mi-a spus-o mama și mici frânturi știu și de la tata, când era el aici.

Anii au trecut, eu am venit pe lume, iar el, pentru că era pe specializare Urologie, a trebuit să plece înapoi acasă, în Iran, pentru că într-un fel nu era recunoscută această specializare în România, iar pentru a o putea echivala s-a întors să continue studiile în Iran. Zis și făcut, a plecat, iar după o perioadă a sunat-o pe mama și i-a propus ca noi să plecăm acolo, în Iran.

Când a plecat el, eu aveam undeva la 8 ani, nu mai știu exact intervalul. Mama i-a spus de la bun început, niciodată nu o să-mi părăsesc țara, familia și-mi doresc ca noi să ne creștem copilul aici, în România, lucru cu care el a fost de acord inițial.

Unele persoane poate au trecut prin asta, ai o teamă să te duci acolo, îți este frică, ai o nesiguranță, poate nu ne mai era permis să ne întoarcem sau poate mama s-ar fi întors singură, fără mine. Atunci mama a luptat ca o leoaică, i-a spus că noi rămânem aici, iar de atunci s-a produs schimbarea majoră. L-am așteptat, l-am așteptat și l-am așteptat și nu s-a mai întors”, povestește Nasrin filmul vieții ei, neștiut până acum, păstrat cu discreție atâția ani de când e persoană publică, potrivit Libertatea pentru femei.

„De la 8 ani nu l-am mai văzut deloc”

Deși a preferat să-și țină viața privată departe de ochii curioșilor, prezentatoarea de la Antena Stars a subliniat că noul rol de mamă i-a dat puterea să vorbească deschis despre trecutul său.

„Pentru noi era un soi de normalitate ca el să mai plece și acolo, să se întoarcă, fiind medic de profesie. Înainte îmi spunea că are o operație, că are o conferință și se întoarcea, doar că de data aceea, n-a mai fost să fie așa. Am păstrat legătura o perioadă de 2-3 ani, dar foarte rar, doar telefonic, după care s-a rupt legătura de tot. De la 8 ani nu l-am mai văzut deloc, deci sunt 26 de ani de când nu l-am văzut. Niciodată!”, a mai declarat Ameri Nasrin la Antena Stars, în dialogul cu Natalia Mateuț.

Întrebată cine i-a ținut loc de tată, Nasrin Ameri a răspuns pe loc: „Familia mea mare, superbă, super unită m-a ajutat mult. Figura paternă au reprezentat-o frații mamei mele, adică unchii. N-aș putea spune că am făcut o tragedie din plecarea tatălui meu, nu pot să spun că nu mi-am văzut rostul vieții. Nu, chiar nu o să o dau într-o dramă, dar aș minți să spun că mi-a fost indiferent.

Nu m-am deschis în fața nimănui până acum. Apropiații știu povestea, bineînțeles. Cred că acum a fost momentul să povestesc. Am învățat foarte mult despre treaba asta, am lucrat cu mine ca să înțeleg și cred că după tot ce am învățat nu e neapărat vorba de iertare, ci de acceptare. Și da, am acceptat și am aflat că nu orice om de pe fața pământului este făcut să fie părinte. Și nu e de judecat”.

Nasrin Ameri a aflat că mai are două surori și un frate

„Când ai vorbit ultima oară cu tatăl tău sau când l-ai văzut ultima oară?”, a întrebat-o Natalia Mateuț. Răspunsul ascunde și o amară premoniție pe care, iată, Nasrin a avut-o încă de copil. „Ultima oară când l-am văzut a fost în aeroport, cu mama, când l-am condus și țin minte că i-am spus mamei hai să ieșim din aeroport să ne uităm pe cer, ca să îmi facă tata cu mâna. Și știu că am completat și am spus: dacă nu o să mai vină niciodată?”. Din păcate, chiar așa a fost.

Prezentatoarea de la „Xtra Night Show” a mai povestit că la un moment dat a găsit un mesaj pe rețelele de socializare din partea tatălui ei. Nasrin Ameri a mai păstrat foarte puțin legătura cu acesta, care era curios să își vadă nepotul. Vedeta recunoaște că și-ar fi dorit ca părintele său să fie prezent la nunta sa. De asemenea, ea a aflat după mai mulți ani că tatăl său s-a recăsătorit și că mai are 3 copii.

Povestea vedetei a impresionat profund publicul, care o admiră nu doar pentru cariera sa de succes, ci și pentru curajul de a împărtăși un capitol atât de personal din viața ei.

