După o pauză de doi ani dedicată familiei și dezvoltării personale, Nasrin Ameri, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din România, revine în televiziune. Fosta gazdă a matinalului de la Antena Stars a decis să-și reia activitatea la același post care i-a adus recunoaștere timp de opt ani. Potrivit Spynews.ro, Nasrin Ameri a semnat un nou contract cu Antena Stars și va începe munca în zilele următoare.

„Începutul lui 2025 vine cu multe surprize frumoase pentru mine! Sunt fericită și recunoscătoare că a venit momentul să vă dau această veste!”, a scris Nasrin Ameri pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Nasrin Ameri s-a retras din televiziune în momentul în care a rămas însărcinată, dedicându-se în ultimii doi ani creșterii fiului ei. Deși s-a îndepărtat de lumea televiziunii, nu a stat departe de lumina reflectoarelor. Nasrin și-a lansat propriul podcast, „Ameritat cu Nasrin”, care a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite din România, abordând subiecte captivante și invitând personalități din diverse domenii.

Recomandări Consiliile Județene au cheltuit peste 2 milioane de euro pe servicii juridice în ultimii cinci ani. Mai mult de jumătate din sumă a ajuns la trei mari case de avocatură

În toată această perioadă, au existat discuții despre o eventuală revenire pe micile ecrane, însă Nasrin Ameri a preferat să aștepte momentul potrivit. Acum, dorul de televiziune și pasiunea pentru această meserie au determinat-o să revină acolo unde publicul o apreciază cel mai mult.

Nasrin Ameri este pregătită să revină în televiziune, la postul unde a cunoscut succesul ca prezentatoare de matinal. Această decizie marchează un nou capitol în cariera sa, după ce, în urmă cu câțiva ani, și-a anunțat demisia în direct, surprinzându-și fanii.

Publicul abia așteaptă să o revadă pe Nasrin „pe sticlă”, iar ea promite să aducă aceeași energie, entuziasm și profesionalism care au consacrat-o.

Cine este Nasrin Ameri?

Născută pe 13 octombrie 1991, Nasrin Ameri este fiica unui tată iranian și s-a remarcat ca una dintre cele mai carismatice prezentatoare din România. De-a lungul anilor, a fost implicată în numeroase proiecte de televiziune, însă matinalul de la Antena Stars i-a adus cea mai mare notorietate.

După ce și-a dedicat ultimii ani familiei și podcastului său de succes, Nasrin Ameri este gata să revină acolo unde îi este locul – pe micile ecrane, aducând bucurie și informații fanilor săi din întreaga țară.

Recomandări România a refuzat să extrădeze în Rusia un cetățean moldovean: „Predarea e susceptibilă să aibă consecinţe de o gravitate deosebită”

„Cred că orice schimbare e binevenită în viața fiecăruia. Fie pe plan personal, fie profesional. Dan Negru mi-a fost trainer, l-am admirat dintotdeauna pentru profesionalismul și devotamentul de care a dat dovadă!

Cu Cristi Brancu și cu Mihai Morar am fost colegă la aceeași televiziune. Mai mult, cu Cristi Brancu am lucrat timp de un an la emisiunea pe care o prezenta, Agentul Vip”, declara Nasrin în trecut.

Și a continuat: „Am fost reporter, scriam materiale și, în ultimele luni, eram prezentă și în platoul emisiunii, în direct. Toți trei au știut să se adapteze și să urmeze cursul firesc al lucrurilor și au realizat emisiuni de-a dreptul remarcabile. Totul ține în a ști să te adaptezi. Nu cred că e loc de regrete”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News