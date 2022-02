Prima ediție „Românii au talent” sezonul 12 începe în această seară. Mihai Bobonete și Dragoș Bucur, la masa juriului. „O să fie nebunie”

„O să fie o nebunie, pot să spun la modul sincer, după ce am terminat preselecțiile de filmat. Apare ceva nou, ceva ce nu am avut în cele 11 sezoane și are foarte mare legătură cu noua compoziție, ca să zic așa, de la masa juriului. Apare o surpriză a votului. Am fost surprins de direcția în care a luat-o votul”, spune Andi Moisescu.

Mihai Bobonete și Dragoș Bucur s-au integrat perfect în marea familie „Românii au talent”. „Le-am spus un singur lucru care este și secretul de bază pe care mă bazez și eu de la început și până acum: mă uit cu atenție și spun exact ceea ce simt, de fapt aici e trucul”.

„Pe lângă concurenți, sezonul nou aduce o atmosferă extraordinară la masa juraților. Am descoperit niște oameni extraordinari, niște prieteni… pentru că îi știam, am colaborat cu ei la diferite proiecte, dar acum e altceva. O să vedeți ce discuții și cât am râs și cât de bine ne-am simțit”, a spus Andra.

„Ei au venit foarte bine pregătiți. Era clar că au văzut atât de multe emisiuni și atât de mulți concurenți încât de multe ori comparau momentele… Nu le-am dat sfaturi”, a mai adăugat îndrăgita cântăreață.

