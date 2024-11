Absolvent al liceului Jean Monnet din București, Vladimir Tătaru este pasionat de modă și artă, însă a renunțat la muzică la scurt timp după ce devenea solistul trupei Babilon.

Din anul 2017 și până acum, el s-a axat pe modă și a devenit designer, iar la Săptămâna Modei de la Milano din 2023 a purtat un sacou cumpărat dintr-un second-hand din Giurgiu cu doar 5 lei și astfel a devenit viral în mediul online.

Recent, Vladimir Tătaru a ajuns din nou în centrul atenției, după ce a dezvăluit că se întoarce în muzică și lansează o nouă melodie însoțită de videoclip, dar ca artist solo: „Shapeshifter”.

Pe lângă revenirea în industria muzicală, Vladimir Tătaru a mers în India, pentru a se pregăti serios pentru perioada importantă care urmează în viața lui.

„Am ales să plec în India, din mai multe motive care îmi par acum destul de clare, pentru un tratament ayurvedic. În primul rând, pentru mine, India este locul de origine al Ayurvedei, iar faptul că am avut parte de o experiență autentică, exact acolo unde această practică s-a dezvoltat de mii de ani, mă face să am multă încredere în rezultate. Am aflat că tratamentele și terapiile ayurvedice din India sunt realizate de oameni care chiar au experiență și pregătire profundă în acest domeniu, așa că mi se pare locul ideal”, a spus Vladimir Tătaru.

Experiența din India nu doar că l-a ajutat pe artist să se regăsească spiritual, ci l-a făcut și să slăbească aproximativ opt kilograme în doar o săptămână.

„Sunt absolut șocat! Am slăbit 8 kilograme într-o săptămână. Recunosc, nu a fost simplu deloc, în 72 de ore am mâncat doar o lingură de ovăz înmuiat în apă, însă atunci când vezi cât de bine te simți, nu mai contează nimic. Este incredibil cât de nesănătos trăim și cât de simplu este, de fapt, să avem grijă de noi. Este foarte important de spus că bugetul pentru un astfel de tratament nu este unul fabulos, iar rezultatele sunt absolut fantastice”, a mai spus fostul concurent de la „Românii au talent”.

