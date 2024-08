Constantin Măruță, care a fost judecător, s-a stins din viață și curând va fi condus pe ultimul drum. După ce Cătălin Măruță a făcut tristul anunț pe rețelele de socializare și soția Andra a avut o reacție pe Facebook.

Cântăreața a avut numai cuvinte de laudă la adresa regretatului ei socru. A spus că a fost un părinte și un bunic minunat, dar și „un prieten drag, pe care l-am iubit și respectat din toată inima”. „Am pierdut un om deosebit, pe socrul meu, un suflet bun și plin de blândețe.

A fost nu doar un tată și un bunic minunat, ci și un prieten drag, pe care l-am iubit și respectat din toată inima. Întotdeauna avea un cuvânt cald și o mângâiere pentru fiecare dintre noi, iar prezența lui aducea liniște și bucurie în viața noastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace! 🙏🖤”, a fost mesajul artistei, care a fost apreciat de peste 10.000 de fani.

Fanii și apropiații i-au transmis condoleanțe. „Veșnica lui pomenire”, a transmis și cântăreața Vlăduța Lupău.

De ce a murit Constantin Măruță

Până la acest moment, Cătălin Măruță nu a dezvăluit de ce tatăl său s-a stins din viață. Cu toate acestea, la începutul lunii august, publicația Cancan scria că acesta a fost internat la Institutul Matei Balș din Capitală, după ce a fost depistat pozitiv la COVID-19. Prezentatorul nu a confirmat însă aceste informații despre părintele lui.

Cine a fost Constantin Măruță, socrul Andrei Măruță

În urmă cu ani de zile, Cătălin Măruță a făcut dezvăluiri despre părinții lui. S-a mândrit cu tatăl, care a fost judecător. „Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el.

A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp. Am uitat de dorința de a fi ca tata, avocat sau judecător. Am dat la Drept, dar am făcut tot ce mi-a plăcut mie. Țin minte că am avut o discuție cu el în care mi-a spus: „Dar măcar puteai să încerci la stat…” la care eu am răspuns că sunt deja student și că vreau să fac altceva”, a spus el într-un interviu pentru life.ro.

