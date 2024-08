VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

DJ Deny și Alex Furman se declară ,,cei mai buni prieteni dintotdeauna” și, împreună, au decis să-și testeze limitele la Splash! Vedete la apă, dar și să facă o super echipă la Poftiți pe la noi: ,,De fapt, noi am venit aici și ca să ne arătăm calitățile! Vrem să-i transmitem lui Nea Marin că noi suntem pregătiți pentru emisiunea dânsului, sărim și din elicopter, dacă e nevoie”, glumesc băieții.

„Noi, alături de Nea Marin, am fi trio-ul perfect: Nea Marin și băieții. Putem fi nepoții de care nici nu șția că are nevoie!”, au continuat băieții, deciși să impresioneze cu săritura lor.

Cât de curajoși au fost participanții din ediția Poftiți la bazin și de la ce înălțime au sărit, telespectatorii vor putea descoperi urmărind cel mai nou sezon Splash! Vedete la apă, difuzat în fiecare joi și vineri, de la 20.30, pe Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Răzvan Fodor, Ramona Olaru și Anamaria Ionescu sunt cele trei gazde ale celui mai curajos show al verii, în vreme ce Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Marin şi Cosmin Natanticu sunt cei care, de la masa juriului, notează prestațiile, dar și evoluția participanților, din prima zi de antrenament și până în momentul săriturilor.

Cine este Alex Furman, magicianul de la Românii au talent

Alex Furman este magicianul de la Românii au talent care a făcut armata în Israel. În urmă cu doi ani, el a impresionat jurații și telespectatorii cu numărul său. Povestea sa de viață este cu adevărat impresionantă. S-a mutat singur la vârsta de 14 ani, a studiat design vestimentar, a lucrat în securitate în Anglia și este tatuator.

Alex Furman a vorbit pe larg despre decizia sa de a merge în armata israeliană.

„Decizia de a merge în armată a fost una foarte spontană. Inițial am dat la facultate pentru că am văzut că toată lumea face asta, deși în adâncul meu știam că eu nu sunt ca toată lumea. După câteva luni de facultate, am decis să fac o schimbare. Eram conștient că sunt imatur și deși am crescut, în interiorul meu încă eram un copil vulnerabil.

Armata mi s-a părut cel mai bun mod de a evolua ca persoană, fizic și psihic, și când am spus tuturor că vreau să merg acolo, faptul că oamenii mă vedeau incapabil, m-a motivat și mai tare să merg. La urma urmei, eu și prin magie și prin orice fac, încerc să arăt oamenilor că suntem capabili de orice.

Așa că mi-am luat inima în dinți și cu mult curaj, am plecat în Israel. Voiam să mă maturizez, să nu mă mai simt vulnerabil, să devin mai puternic din toate punctele de vedere, și să am niște experiențe mișto de povestit nepoților; consider că armata a bifat multe dintre aceste puncte.

A fost cea mai grea și, în același timp, cea mai frumoasă experiență din viața mea de până acum”, a spus în urmă cu doi ani, Alex Furman pentru Click.ro.

