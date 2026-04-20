În centrul controversei se află o afirmație interpretată de unii drept o critică voalată la adresa tatălui său, regele Charles. Totul s-a întâmplat în cadrul unui eveniment caritabil organizat la Melbourne (Australia), unde prințul Harry a discutat despre sănătatea mintală și rolul de tată.

Declarațiile care au stârnit controverse

Discursul său a fost analizat în detaliu de observatorii regali, care susțin că unele remarci ar putea ascunde un mesaj mult mai personal decât pare la prima vedere.

Afirmația care a atras cele mai multe reacții a fost cea în care Harry a spus: „Din perspectiva mea, copiii noștri sunt un upgrade. Nu așa am fost eu învățat, dar aceasta este viziunea mea”. Deși prințul a subliniat că nu se consideră „un upgrade” față de tatăl său și nici copiii săi nu sunt superiori lui, interpretările nu au întârziat să apară.

Surse apropiate evenimentului susțin că această formulare nu a fost întâmplătoare. „Există o percepție tot mai puternică printre observatorii regali că această idee de upgrade a fost, de fapt, un atac destul de brutal la adresa tatălui său”, a declarat un insider pentru Radar Online.

Potrivit acestuia, mesajul ar sugera că noile generații ar trebui să își depășească părinții din punct de vedere emoțional și moral. O altă sursă a adăugat că, având în vedere istoricul relației tensionate dintre prințul Harry și regele Charles, afirmația capătă o greutate suplimentară.

„Implicația este că Harry încearcă să se distanțeze de un model parental imperfect, ceea ce inevitabil duce cu gândul la relația complicată dintre Charles și prințesa Diana”, a afirmat o sursă.

Trauma pierderii Dianei, încă prezentă

În cadrul aceluiași eveniment, prințul Harry a vorbit pe larg despre impactul devastator pe care moartea mamei sale l-a avut asupra lui. Prințesa Diana a murit în 1997, la doar 36 de ani, într-un accident rutier în Paris, iar ducele recunoaște că acea tragedie continuă să îi influențeze viața chiar și după aproape trei decenii.

„Din perspectiva terapiei, vrei să fii cea mai bună versiune a ta pentru copiii tăi. Știam că aveam lucruri din trecut pe care trebuia să le rezolv și să mă curăț de ele”, a spus prințul Harry.

Potrivit unor surse citate de Radar Online, acesta ar fi apelat la consiliere psihologică înainte de a deveni tată, tocmai pentru a nu transmite mai departe traumele nerezolvate.

Un apropiat al ducelui a declarat că „aceste confesiuni reprezintă doar vârful aisbergului în ceea ce privește durerea pe care Harry încă o resimte”.

„A fost una dintre cele mai deschise intervenții ale sale despre umbra lungă pe care moartea Dianei o aruncă asupra vieții lui”, a explicat acesta.

Lecțiile de parenting și lupta interioară

Prințul Harry a vorbit și despre dificultățile începutului de drum ca părinte, descriind un amestec de emoții și responsabilități. „Soția mea a fost cea care a dat viață, iar eu am fost acolo să asist… Pentru mulți bărbați apare întrebarea: «Ce rol am eu acum?»”, a spus el.

Ducele a recunoscut că stresul său avea un impact direct asupra copiilor. „De fiecare dată când veneam acasă stresat și îl țineam pe Archie în brațe, începea să plângă”, a povestit el, subliniind cât de important este echilibrul emoțional al părinților.

În același timp, prințul Harry consideră că „paternitatea este cel mai important și transformator rol pe care un bărbat îl poate avea”. El a încurajat alți tați să accepte imperfecțiunile: „Va fi haos, veți trece printr-un carusel de emoții, dar nu vă judecați”!

Surse apropiate susțin că această abordare reflectă o schimbare profundă în identitatea publică a ducelui. „Își construiește imaginea unui om care a lucrat asupra sa pentru a sparge tiparele. Dar, făcând asta, inevitabil aruncă o umbră asupra generației anterioare”, a concluzionat un insider.

