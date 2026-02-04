Din câte se pare, emisiunea „Fața la joc”, care era difuzată până acum în fiecare luni, după miezul nopții, își va schimba atât ora, cât și ziua de difuzare. Mai exact, Libertatea a aflat că show-ul prezentat de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan se va vedea începând cu 8 februarie 2026 în fiecare duminică, de la ora 16.00.

Alături de invitați speciali, aceștia disecă fiecare fază, fiecare declarație și fiecare rezultat care contează, oferind telespectatorilor atât informație, cât și umor și energie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

În ediția difuzată duminică, 8 februarie 2026, invitat special în emisiunea „Fața la joc” va fi Pavel Bartoș, care promite să aducă perspective surprinzătoare și comentarii savuroase despre fotbalul românesc și internațional.

De la recenzii ale celor mai importante partide, la dezbateri despre strategii, jucători și rezultate surpriză, „Fața la joc” este emisiunea care aduce comentarii de specialitate, invitați din lumea fotbalului și discuții care nu lasă niciun detaliu neobservat.

VOYO, platforma de streaming a celor de la PRO TV transmite în exclusivitate competiții precum Premier League, FA Cup, Ligue 1, Coppa Italia, NFL și UFC.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE