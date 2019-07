Marți, 16 iulie 2019, 08:48

Puya a povestit în cadrul unui interviu, cum a început cariera lui în muzică și cum s-a menținut ani la rând în top.

„Succesul înseamnă să îți asculte lumea muzica și să te menți 20 de ani. Apar artiști noi, dar nu s-a interesat nimeni că a mai stat prin studiouri ani de zile. Nu simți cum trece timpul, că ai sacrificat ceva. Nu m-am apucat de muzică ca să am bani, nu exista în 1998 televiziune muzicală. Când a zis cineva că vrea să-mi facă clip am zis că e la mișto. N-am pornit pe principiile astea. Am fost luat prin surprindere cu success. Am început să fac bani la doi ani de când m-am apucat de muzică.”, a declarat Puya la Antena Stars, potrivit Spynews.

„În muzică totul este aşa…Acum eşti, acum nu mai eşti. E destul de complicat. Eu am reuşit să mă mențin cumva pe linia e plutire. Dar, cel puţin la început nu eram sigur că asta va fi meseria mea, şi atunci oscilam, pe parcurs mi-am dat seama că asta îmi doresc să fac. că vreau, nu vreau, eu din asta o să câştig. Şi am mers mai departe.”, a mai spus Puya.





