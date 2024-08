Raluca Bădulescu, cunoscută pentru stilul său excentric și nonconformist, a anunțat recent că își va extinde prezența online pe platforma OnlyFans. Vedeta, supranumită „Regina Regească”, și-a informat fanii că vor avea ocazia să o vadă în ipostaze fashion și stylish, pregătind apariții surprinzătoare și pline de atitudine.

„Văd această platformă ca pe un loc în care poți să te manifești creativ, liber, să oferi conținut exclusiv și perspective diferite de cele prezentate până acum pe rețelele de socializare. Sunt foarte multe vedete de renume din afară care postează materiale spectaculoase, behind the scene, exclusivități și ele au fost o inspirație pentru mine. Bineînțeles, este și un business. Deja am realizat câteva lucruri interesante prin care îi voi bucura pe iubitorii de frumos și de modă. E un concept îndrăzneț, provocator, care spune ceva despre femeia puternică și liberă. Vă mulțumesc că mă însoțiți și aici, într-un spațiu nonconformist și creativ”, a spus Raluca Bădulescu, potrivit WOWbiz.ro.

Pe contul său de Instagram, vedeta a încărcat deja mai multe fotografii provocatoare și își îndeamnă fanii să o urmărească pe contul său de OnlyFans. Cei care vor să aibă acces la conținutul distribuit de Raluca Bădulescu trebuie să se aboneze și să plătească lunar o anumită sumă de bani.

Raluca Bădulescu a spus pe ce cheltuie banii

Ilinca Vandici și Raluca Bădulescu au fost invitate în vloggul „Testul poligraf”, al lui Selly, moment în care și-au adresat mai multe întrebări la care au fost nevoite să răspundă cu sinceritate. Întrebată de Ilinca Vandici dacă „Vreodată ți s-a întâmplat să nu plătești întreținerea pentru că ești Raluca Bădulescu?”, vedeta a răspuns sincer: „Nu, nu plătesc întreținerea din cauză că nu-mi convine s-o plătesc”.

„Terminați-vă cu astea. Tot timpul e de luat un pantof, e de luat o gentuță în viață. (…) Nu putem să anulăm întreținerea, lumina, toate cheltuielile astea? Că practic mă deranjează rău la viața omenească. Deci da, eu nu sunt cu întreținerea la zi. Am zis-o și n-o să fiu niciodată cu întreținerea la zi, ca să se știe. Pe zi umblu mascată, ca să nu mă ia ăia cu întreținerea”, a spus Raluca Bădulescu, conform unica.ro.

De asemenea, Ilinca Vandici a povestit că prietena sa cheltuie banii pe haine, genți și pantofi, lucru confirmat și de vedetă. „Am niște sacouri… am un sacou pe care l-a purtat Michael Jackson, am zis că îi fac vitrină. Când eram în lockdown (n.r. – carantină) m-a întrebat Florin, fostul meu soț: «Se duce omenirea asta, ce o să facem, o să mâncăm nasturii de la sacoul lui Michael Jackson?

Tu te-ai gândit că ar fi trebuit să faci și tu o investiție?». A trecut situația (n.r. – pandemia) și m-am mai gândit că o să văd eu cum o să fac lucrurile cu cap. Eu am fost disperată după haine toată viața, cred că de când eram mică, de când mergeam în casă cu pantofii mamei, purtam mărgelele bunicii. Aș da toți banii pe haine, oricând”, a mai declarat Raluca Bădulescu.

