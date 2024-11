În cadrul emisiunii „La Măruță”, Ramona Bădescu a dezvăluit cum va petrece, afirmând că mai rămâne în România doar câteva ore, după care pleacă în Italia.

„Sunt pe drumuri. Efectiv. Acum aici, mâine plec. Întreținere plătesc și aici, și în Italia. Că am două apartamente. Sărbătoresc din seara asta, de la miezul nopții. Am o cină. După care, mâine continuă totul în familie. Cu mama, cu familia mea. Asta până pe la ora 15.00-15.30, după care plec la aeroport și petrec cu familia din Italia”, a afirmat actrița.

Ce a spus despre băiețelul ei

Apoi, Ramona Bădescu a vorbit și despre băiețelul ei în vârstă de cinci ani, care se află în Italia în acest moment.

„Ignacio e cadoul cel mai mare pe care Dumnezeu mi l-a dat. Nu vreau altceva, vreau sănătate pentru el, pentru toți. L-am născut la 50 de ani. Îmi doream foarte mult un copil. Pentru un copil faci orice. Eu în sarcină am pus pe mine 9 kilograme. Dar din spital am ieșit mai slabă decât eram înainte. Am fost atentă la ce mâncam. A fost un miracol.

Eu am tot spus: când e să fie… Nu contează la ce vârstă deveniți mame. La 20 de ani, la 50 de ani… Le sfătuiesc pe femeile din zilele noastre… Au devenit prea preocupate de carieră. Să-și congeleze ovulele. Eu am făcut acest lucru. Aveam ovulele congelate în Italia de la 30 de ani”, a afirmat Ramona Bădescu.

Recomandări Medicii ieșeni vizați de o anchetă DIICOT privind traficul și consumul de droguri au fost antrenați și plătiți pe bani europeni. „Petreceau cu ușa-nchisă în timpul gărzilor!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Frumoasa actriță născută în Craiova a dezvălut și cum și-a cunoscut partenerul, dar și ce surprize îi face acestuia seara.

Încă nu s-a căsătorit

„L-am cunoscut la Roma, nu ne-am plăcut la început. Ne-am salutat, am făcut cunoștință. Nimic! După două zile ne-am întâlnit întâmplător pe stradă. Eram în mașină, plângeam, pentru că aveam un eveniment trist. M-a luat: «Ce faci aici?». I-am zis că nu e momentul, dar el a zis că știa ce am. Și de atunci nu ne-am mai despărțit. Am povestit vreo trei ore pe stradă. A fost acea iubire matură. Încă nu ne-am căsătorit. Suntem logodiți, mi-a cerut mâna.

Mi-a plăcut la el că știe să domine. Îmi plac bărbații dârzi, care nu își arată sentimentele pentru mine. Îmi plac bărbații care mă cuceresc încet și eu îi cuceresc. Ador să iubesc, nu-mi place să fiu iubită. Îmi place să fiu și iubită, dar în primul rând trebuie să iubesc. Îmi place să gătesc, să fac surprize. Să aprind lumânări prin casă seara”, a spus Ramona Bădescu.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News