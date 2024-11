Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Marinescu a dezvăluit că a reușit să slăbească, în doar trei luni, aproximativ 20 de kilograme.

„Am reușit ceea ce nu am reușit cu nicio cură de slăbire până acum. Uite că am ars imediat… Eu am 1,70 m înălțime și 76-77 de kilograme. Acum am tot 1,70 m înălțime, nu s-a schimbat nimic. Și am 56-57 de kilograme. Ajunsesem să nu-mi mai placă deloc de mine, să nu mă simt bine în pielea mea… Mâncam mult și de toate. Și dulciuri, și fast-food, și la ore nepotrivite, și în cantităși foarte mari. Am făcut niște analize și colesterolul ieșise rău de tot. Aveam și probleme de sănătate. S-a schimbat stilul de viață.

Acum, când trec pe lângă oglindă, nu mă mai enervez, transmit altă energie. Înainte mâncam numai prostii. Merdenele, pateuri, gogoși. Acum, dimineața am grijă să beau cafeaua sau ceaiul. Un iaurt cu miere și cu nuci. Și la masa de prânz niște proteine, legume. Am schimbat total. Cu ceva tot gustos, nu am schimbat cu ceva ce nu are gust. Aici mi-a dat mie Carmen Barcan ideea că pot să fac treaba asta. Mi-a zis că nu o să mănânc prostii, o să mănânc gustos, să-mi placă. Are niște rețete foarte bune”, a spus Andreea Marinescu.

Prezentatoarea știrilor de la PRO TV a fost completată de Carmen Barcan, specialist în remodelare corporală, care a ajutat-o în această perioadă.

Ajutată de Carmen Barcan

„Contează foarte mult… în momentul în care rezonezi cu o persoană, totul devine mai ușor. De 16 ani, zi de zi, fac asta. Toate rezultatele sunt obținute cu pasiune. Oamenilor, în momentul în care vor să facă o schimbare, le lipsesc dorința și fericirea. Ai nevoie de un impuls și acel impuls ți-l dă oglinda. Dacă te uiți în oglindă și nu te mai recunoști, nu te simți bine în pielea ta… Andreea Marinescu avea nevoie să fie din nou ea în oglindă. Și a reușit acest lucru. Este la o vârstă potrivită, cu o familie frumoasă”, a afirmat specialista.

Apoi, vedeta de la PRO TV a dezvăluit că, deși i-a fost greu să se abțină de la a mânca în primele două săptămâni, până la urmă, dieta i-a reușit: „În primele două săptămâni a fost greu. Problema la mine e că am crescut într-o familie cu mâncare tradițională românească. Ne plăcea să mâncăm mici, sarmale, slănină… Dar, pentru că am vorbit cu Carmen Barcan și despre aspectele astea, avem grijă, ca după zilele în care mâncăm cu bun-simț, să fie un echilibru. A fost un proces”.

„Meniul a fost în funcție de dorințele ei. Trebuie să te limitezi la cantitate. Și contează și ora la care mănânci”, a încheiat Carmen Barcan.

