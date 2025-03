Marți, 25 februarie, în cadrul emisiunii „La Măruță”, Victor Ponta a spus tot, ca să nu îi ia gura foc. Săptămâna aceasta, de la ora 15:00, cinci dintre politicienii aflați în cursa pentru Cotroceni trec prin testul sosurilor picante. Provocarea are reguli simple, dar îi poate pune pe participanți în situații… incomode. Aceștia citesc întrebarea în gând, spun răspunsul cu voce tare și decid dacă vor să dezvăluie întrebarea sau dacă mănâncă din sosurile picante.

Răspunsurile pe care întreaga țară este curioasă să le audă, ies la iveală săptămâna aceasta „La Măruță”. Victor Ponta a fost invitatul lui Cătălin Măruță marți, 25 martie. Una dintre primele întrebări la care a răspuns a fost: „Spuneți două motive pentru care credeți că Iohannis a fost o opțiune mai bună decât dumenavoastră la alegerile din 2014”. Motivele menționate de el au fost: „În 2014, era, în primul rând, mult mai frumos decât mine și, în al doilea rând, era mult mai rapid decât mine”. Victor Ponta a continuat să explice: „Eram eu prea cârlan în 2014. Asta cu cârlanul nu e o jignire. Mi-a zis cineva: «Domne, dar de ce ai zis de Simion?». Nu e o jignire și Ion Iliescu a zis despre mine că-s prea tânăr”.

Pe cine ar vota Victor Ponta dacă nu ar candida la președinție

La întrebarea „Dacă n-ați candida la președinție, pe care dintre contracandidați ați pune ștampila?”, fostul premier a răspuns: „Pe Funeriu. Mi-e simpatic, cu cât mă critică mai tare, cu atât mi-e mai drag. În plus, totuși, are ceva experiență, care e importantă. Are experiență de ministru, are experiență de viață, cred că suntem oarecum de aceeași vârstă”.

Discuția pe care Victor Ponta și Traian Băsescu au avut-o prima dată când s-au cunoscut

Victor Ponta a povestit cum s-a desfășurat prima lui întâlnire cu fostul președinte al României, Traian Băsescu, în urmă cu mai mulți ani, la o emisiune de dezbateri politice: „Ne-am întâlnit la machiaj și mi-a zis «Ce băiat deștept ești! Ce îmi place! Ești însurat? Am fete, dacă vrei să-mi fii ginere!» M-am îndrăgostit de el la machiaj. Am zis «Domne, un om extraordinar!»”. Însă, în momentul în care au intrat în direct, părerea lui s-a schimbat rapid, după ce Traian Băsescu nu s-a sfiit să îl atace în cadrul dezbaterii.

„Numiți două defecte ale dumneavoastră care au contribuit la decizia de a divorța, dar care v-ar afecta și în poziția de președinte”, a fost una dintre întrebări. Politicianul a răspuns: „Am mereu nevoie de noi provocări și asta, într-adevăr, e un defect. (…) Și al doilea defect pe care îl am, îmi place să petrec prea mult timp cu oameni cu care, de fapt, nu îmi aduc nimic bun”.

Săptămâna picantă continuă „La Măruță” până vineri. Ieri, Daniel Funeriu a fost cel care a fost supus celor mai incomode întrebări.

