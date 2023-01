Răzvan Simion i-a dăruit iubitei sale un prețios inel de logodnă cu diamante. Daliana Răduca a spus „DA” și este foarte fericită alături de partenerul său. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a cunoscut-o pe Daliana după despărțirea de Lidia Buble.

Pe rețelele de socializare, vedeta de la Antena 1 a postat un video emoționant alături de iubita sa și a împărtășit cu fanii săi marea veste.

„În 2023 aleg să fiu mai liber ca niciodată și să traiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos în viața mea.

Am ales cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea.

Relația noastră nu este perfectă, nici nu cred in perfecțiune. Are însă un fundament solid, ca și diamantul care ne unește începând de astăzi, sufletele. Acest fundament vine din valori umane, din respect, reciprocitate, prietenie si unicitatea fiecăruia dintre noi pentru celălalt. Așa cum trandafirul Micului Prinț a rămas unic pentru el, chiar și când a aflat că lumea este plină de trandafiri similari. Diamantul are cea mai mare duritate, dar este în același timp, fragil. Se poate fisura dintr-o neatenție. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze valoarea trandafirului său unic.

Vă doresc un an 2023 plin de creativitate în care să vă făuriți binele în toate domeniile vieții voastre.

«Acolo unde trăiesc oamenii cresc cinci mii de trandafiri într-o grădină… și cu toate astea nu găsesc ce caută… dar totuși ce caută poate fi găsit chiar și într-un singur trandafir…»”, a scris Răzvan Simion pe una dintre rețelele de socializare.

Prezentatorul TV a mai fost căsătorit, iar din căsnicia cu Diana are doi copii, o fată și un băiat. Ianca și Tudor o plac foarte mult pe Daliana și și-au petrecut multe vacanțe împreună.

Cum a început povestea de dragoste dintre Răzvan Simion și Daliana

Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” s-a îndrăgostit de actuala iubită la scurt timp după despărțirea de Lidia Buble. Daliana Răducan a mărturisit că nu știa despre Răzvan Simion mai multe decât știa toată lumea, însă precizează că acasă nu este la fel de vorbăreț ca la televizor. „Eu nu știam mai multe despre Răzvan decât știe toată lumea. Șansa mea a fost să îi văd sufletul, și asta a făcut cât 1.000 de cuvinte. Nu este mare diferență între omul de pe ecran și cel de acasă. Poate doar că nu e atât de vorbăreț acasă”, spunea iubita lui Răzvan Simion pentru VIVA!.

Răzvan Simion și iubita sa au dus deja relația la alt nivel și s-au mutat împreună. Cei doi au dezvăluit că acesta a fost testul relației lor, iar lucrurile au evoluat foarte frumos din momentul în care au luat această decizie. „Ne-am mutat destul de repede, acesta a fost testul relației noastre. Traiul în comun ori distruge, ori construiește relația”, au mai spus aceștia pentru sursa mai sus-menționată.

Răzvan Simion a declarat că prima vacanța din Istanbul marchează începutul relației cu Daliana Răducan. Cei doi au avut parte de momente pe care nu le vor uita. „Îmi amintesc un sărut pasional când era cât pe-aici să o scap pe Daliana în Bosfor. Ne-a plăcut Istanbulul, e ca o poveste care îți încântă toate simțurile. Sunt multe locuri în lumea asta pe care vrem să le însemnăm pe harta iubirii noastre”, declara prezentatorul de la Antena 1 pentru VIVA!.

