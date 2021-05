Pe 15 mai, Andreea Raicu a postat pe Instagram o poză alb negru în care apare complet dezbrăcată. Vedeta în vârstă de 43 de ani susținea atunci că a realizat o ședință foto în pandemie alături bunul ei prieten, un fotograf.

O mulțime de reacții au apărut după publicarea imaginii în mediul online, peste 1.000 de comentarii a avut la respectiva postare. Unii au felicitat-o pentru felul în care apare, alții au criticat-o dur.

Vedeta a fost invitată recent în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D unde Teo Trandafir nu a ezitat și i-a pus întrebări despre ședința foto realizată în care apare fără haine.

Andreea Raicu a declarat că nu s-a gândit că ipostaza cu ea va strâni un val așa de mare de reacții.

„Sincer, când am postat fotografia, m-am gândit că va avea un impact, dar nu m-am gândit că va avea un impact așa. Cred că dacă spuneam că mă mărit și că sunt însărcinată în nouă luni, că am tripleți, nu cred că ar fi fost așa o discuție.

Eu am mai pus cu mine poze mai dezbrăcată, nu am înțeles de ce a fost nebunia asta. Eu am mai avut o fotografie în care apar dezbrăcată. Am mai făcut un shooting, dar la 40 de ani.”, a spus ea.

Vedeta a recunoscut că nu a citit toate comentariile și că nu îi pasă de comentariile negative, că ea e asumată în tot ce face.

„Nu îmi dau seama de ce a fost impactul acesta atât de mare. Nu am stat să citesc toate comentariile, am citit la început, apoi nu am mai citit și tot îmi trimiteau prietenii…că nu mă enervează unele comentarii?

Eu nu le citesc, în momentul în care eu aleg să fac un lucru, mi-l asum și nu mă interesează ce zice lumea. În momentul în care au sunt împăcată și asumată cu o alegere de-a mea, nu prea are cum să mă influențeze nimic din exterior. Eu mi-am asumat lucrul ăsta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Pe mine nu mă mai deranjează comentariile din social media atâta vreme cât eu sunt asumată cu ce postez. Nu îmi pasă. Părerile oamenilor sunt părerile oamenilor despre ei. În momentul în care cineva vorbește urât despre mine, are o problemă cu el, n-are o problemă cu mine.”, a mai declarat Andreea Raicu.

Întrebată care a fost motivul pentru care a încărcat poza pe Instagram, vedeta a declarat că inițial avea de gând să o păstreze doar pentru ea, însă prietenii apropiați au văzut întreaga ședință foto și au apreciat, așa că aceasta a decis să le arate și fanilor.

„În timpul perioadei în care noi am stat în casă, eu sunt foarte bună prietenă cu Alex Gâlmeanu și împreună cu el și cu o prietenă foarte bună, am zis tot timpul să îmi doresc să fac o ședință așa, să zic la 80 de ani cât de bine arătam la 40. Și am zis să facem niște fotografii de genul acesta. Și am făcut ședința, prima dată într-un sacou, apoi m-am și dezbrăcat.

Am făcut fotografiile și nu m-am gândit niciodată că o să le postez. A fost o ieșire din zona de confort. Eu nu pozez de genul ăsta.”, a concluzionat aceasta în direct la TV.

Citeşte şi:

„Sunt Roman Protasevich şi sunt motivul pentru care se întâmplă toate acestea”. Mărturii din avionul deviat de Belarus

Cum îi pot convinge autoritățile pe cei care ezită să se vaccineze contra COVID. Un studiu spune că trebuie insistat pe beneficiile personale

Dezvăluirea Gabrielei Lucuțar, femeia care s-a ocupat de înmormântarea lui Ion Dichiseanu. „Totul a fost din scurt”

PARTENERI - GSP.RO „Vă cumpăr familiile, săracilor!” Scandal monstru cu Anamaria Prodan! Ce a pățit!

Playtech.ro Medicul Flavia Groșan aruncă totul în aer. Ce spune despre infecția mortală în urma endoscopiei bronșice

Observatornews.ro Cine sunt victimele tragediei din Italia: două familii întregi au murit. Telecabina s-a rostogolit pe versant 500 de metri

HOROSCOP Horoscop 24 mai 2021. Racii pot alege propriile iluzii sau ar putea reveni mult mai aproape de realitate

Știrileprotv.ro De ce e un eșec linia ferată de 100 de mil € de la Gara de Nord la aeroport. Românii o folosesc ”din pură curiozitate”

Telekomsport Prezintă ştirile din sport şi i s-a propus să joace în filme pentru adulţi: ”Mi-au oferit 350.000 de dolari pe lună”

PUBLICITATE Cum să-ți alegi viitoarea carieră? Câteva lecții de învățat din succesul UIPath (Publicitate)