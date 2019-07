Cornelia Catanga s-a plâns la tv că nu are o locuință unde să stea și i-a cerut ajutorul Gabrielei Firea. Primarul Capitalei nu a întârziat să îi răspundă cântăreței.

„Sunt sensibilă la orice situație de acest gen nu doar de ce prezentată de familia domnei Catanga, am să fac tot ce se poate, în limita legislației și a spirtului legii, mă voi apleca cu drag și asupra dosarului doamnei Catanga. Mâine o va suna consiliera mea care ține oricum legătura cu domnia sa și cu care s-a mai întâlnit, și încercăm să vedem dacă există posibilitatea eliberării unui apartament existent sau să facem eforturi pentru a cumpăra, pentru că așa este normal” a declarat Gabriela Firea la România TV.

„Stăm la niște prieteni. Nu știu cât o să mai stau aici. Eu nu-mi aduc aminte absolut nimic. Eram cu nora mea și cu fiul meu, cu Alexandru. I-am spus ceva lui Alexandru și știu că de pe scaunul acela am căzut jos, n-am mai știut de mine. Gândurile, supărarea, nemulțumirea asta că vreau să ajung la doamna primar, Gabriela Firea. De doi ani mă chinui să ajung la dânsa și nu am putut, dați-vă seama că nu am putut. Am fost împiedicată și nu am ajuns la doamna Firea. Dacă ajungeam, eu sunt convinsă 99,9% că mă ajuta”, a declarat Cornelia Catanga într-un interviu la România TV

