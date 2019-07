Din cauza problemelor de sănătate, artista a slăbit enorm și a ajuns de nerecunoscut.

„Stăm la niște prieteni. Nu știu cât o să mai stau aici. Eu nu-mi aduc aminte absolut nimic. Eram cu nora mea și cu fiul meu, cu Alexandru. I-am spus ceva lui Alexandru și știu că de pe scaunul acela am căzut jos, n-am mai știut de mine. Gândurile, supărarea, nemulțumirea asta că vreau să ajung la doamna primar, Gabriela Firea. De doi ani mă chinui să ajung la dânsa și nu am putut, dați-vă seama că nu am putut. Am fost împiedicată și nu am ajuns la doamna Firea. Dacă ajungeam, eu sunt convinsă 99,9% că mă ajuta”, a declarat Cornelia Catanga într-un interviu la România TV.

„Să mă ajute pentru că sunt un om și nu mai pot să-mi fac meseria. Mai văd 3%. Am o retinopatie pigmentară evolutivă, se ocupă doamna Monica Pop de mine. Este o boală care duce la orbire. Să-mi dea o căsuță (n.r. Gabriela Firea, primarul Capitalei) trei cămăruțe să-mi dea undeva, nu are importanță cum, unde îmi dă. Ca să trăiesc din mila colegilor și din mila prietenilor, nu vreau. Pentru că eu încă pot să cânt, nu are nicio legătură. Nu există în România, trei artiști cu trei stiluri total diferite și îi cad în genunchi doamnei primar să mă primească până la dânsa să vadă despre ce este vorba. Știu că este o femeie cu frică de Dumnezeu (…)”, a transmis artista la tv.

