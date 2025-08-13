În ediția difuzată aseară la Antena 1, în timp ce atmosfera în vila băieților era plină de voie bună, Radu Vâlcan a apărut și a pus capăt distracției. Prezentatorul a explicat că are de arătat un set de imagini importante, destinate unuia dintre concurenți.

Marius Avram a privit imaginile cu soția lui

După ce băieții au încercat să ghicească despre cine este vorba, gazda show-ului a precizat că materialul îi este destinat lui Marius Avram și l-a invitat să se retragă într-un loc mai liniștit pentru a discuta. La început, Marius a reacționat uimit atunci când a aflat că el este motivul vizitei.

„Pentru Marius sunt imaginile din seara asta. Aș vrea să ne retragem noi doi, o să vezi despre ce este vorba și o să discutăm mai multe”, a anunțat Radu Vâlcan. Marian Grozavu a comentat situația tensionată: „Nimeni nu ar vrea să fie în situația lui”. Cristi a completat: „Cred că e vorba de vorbă, nu de fapte. E atât de orgolioasă. Cum ar părea ea?”.

Vizibil emoționat, Marius a privit apoi imaginile cu soția sa alături de ispita Cătălin, surprinzându-i apropiați, dar și mesajul transmis de Maria prin intermediul tabletei: „Te-aș fi sărutat acu”. El a ținut să precizeze: „Eu am mers pe principiul, de când sunt aici, că vreau să mă dezvolt pe mine, în relația cu Maria. Chiar dacă m-am și atașat de o persoană, aceea persoană mă ajută în continuare. Despre Oana vorbesc. Mă face să zâmbesc, îmi dă anumite sfaturi”.

Recomandări Experiment Libertatea. Cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, în pieţe şi la hipermarket. Marile surprize de la raft

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Marius a adăugat că, cel mai probabil, Mariei îi lipsea afecțiunea din partea lui: „Nu sunt o persoană foarte afcetuoasă și asta mi-a reproșat”, a spus el, menționând totodată că în relația lor nu îi este luat în considerare punctul de vedere. După vizionarea imaginilor, Marius a rămas copleșit: „Am inima frântă. Inima mea e sfâșiată. Dureros… simt că mi-a dat Dumnezeu o palmă. Insula îți arată adevărul, din fericire”, a mai spus el.

Cătălin Brînză, dezvăluiri din culisele Insula Iubirii 2025

Libertatea a stat de vorbă recent cu ispita masculină Cătălin Brînză, pentru a afla ce s-a întâmplat în show-ul de la Antena 1. Și l-am rugat pe acesta să ne spună cum s-a simțit Insula Iubirii 2025 de la fața locului, față de ceea ce văd oamenii la TV.

În plus, l-am întrebat pe Cătălin Brînză și dacă a avut un plan făcut de acasă sau a mers după instinct, în funcție de ceea ce s-a întâmplat la fața locului.

Recomandări Câți bani au făcut Tăpălagă și Pantazi în 2024 cu G4Media, compania pe care au vândut-o mogulului Radu Budeanu

„Diferența este imensă, pentru că la televizor vezi doar anumite situații și oarecum interpretezi din fața micilor ecrane. Fiind acolo, trăind acea magie, acel vibe, conectându-te cu tot ce e acolo, deconectându-te inclusiv de tot ce e în jurul tău, este de 100 de ori mult mai intens. Eu de fel sunt o persoană care nu-și face planul de acasă, dar am fost foarte convins că sunt pregătit.

Însă ajungând acolo și deconectându-mă de tot ce este în jurul meu, a fost ca un nou început. Parcă am învățat să merg din nou. A fost extraordinar de frumos și de intens. Și noi, ca ispite, suntem oameni! Avem și noi inimă, avem și noi un suflet, ne atașăm de oameni… Iar dacă mergi cu un plan de acasă, cu siguranță nu va rezulta, într-un final. Iar dacă joci un rol, în același timp n-ai cum să-l faci până la infinit… După câteva zile, după câteva săptămâni, adevărul va ieși la suprafață. Așa că singurul secret e să fii tu însuți. Sincer, corect și să te lași deschis acestei aventuri”, a spus Cătălin Brînză în exclusivitate pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE