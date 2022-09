Reacția lui Mugur Mihăescu, după ce Mihai Bendeac ar fi râs de el la „iUmor”: „Nu am nimic de împărțit cu el, îi doresc multă baftă”

Toate acestea au ajuns la urechile lui Mugur Mihăescu, care a fost invitat la „iUmor” pentru o ediție, în postura de invitat. „La emisiunea cu pricina de la Antena 1, la care am fost doar invitat, nu s-a petrecut nimic în culise. Am citit și eu ce s-a scris pe net. Nu m-am întâlnit deloc cu Mihai Bendeac în culise, așa că nu mi-a prezentat nimeni niciun filmuleț video și nici nu am discutat despre nu știu ce subiect cu unul sau altul.

Pur și simplu l-am văzut pe Bendeac așa cum i-am văzut și pe ceilalți colegi ai săi din juriu. Atât și nimic mai mult! Nu știu ce aș putea comenta despre niște lucruri care nu s-au întâmplat”, a explicat Mugur Mihăescu.

„Acolo, în culise am avut totuși o întâlnire, doar una singură. L-am revăzut foarte repede pe Radu Pietreanu. Inițial, am aflat că producătorii nu voiau să-i spună lui Radu că vom fi amândoi în aceeași emisiune, fiindcă voiau să fie o surpriză.

În cele din urmă, din motive pe care nu le cunosc sau doar din voia întâmplării, m-am întâlnit pentru foarte scurt timp cu el. În rest, repet, nu s-a întâmplat absolut nimic în culise, din punctul meu de vedere, în acea emisiune înregistrată”, a adăugat comediantul.

Mugur Mihăescu a evitat însă să vorbească pe larg despre ce s-ar fi întâmplat în culisele emisiunii, a spus că îl cunoaște pe Mihai Bendeac, dar nu știe foarte multe despre el. „Pe de altă parte, nu doresc să-i comentez în niciun fel pe cei care fac umor. Îi respect pe toți, fiecare își face meseria dând dovada talentului său.

Despre Mihai Bendeac pot spune doar că ne cunoaștem, dar nu am știut niciodată prea multe despre el. Viața ne-a dus în direcții diferite și ca atare nu am nimic de împărțit cu el. Îi doresc multă baftă!”, a încheiat el.

