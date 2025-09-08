Oana Roman s-a declarat șocată de prețurile pe care le-a găsit la o terasă din România. Vedeta a mărturisit că nu se aștepta să găsească tarife atât de mari. Fosta prezentatoare TV le-a arătat fanilor de pe contul de socializare, dovada.
„A luat-o lumea razna definitiv. 19 lei un pepsi de 0.25 ml", a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.
În această vară, Oana Roman a mers cu fiica ei în Grecia, unde a avut parte de o întâmplare neplăcută.
„De ce am eu o problema cu unii români? Pentru că, de exemplu, vin liniştita în vacanță, stau pe terasa hotelului și unii… stau la o masă de mine și se uită, comentează în gura mare, strigă pe holuri «unde e Oana Roman, să o vedem cum arată» și tot așa. Unde nu e nici cap, n-ai ce să ceri”, a spus Oana Roman, în mediul online.
Urmărită de aproape 300.000 de persoane pe Instagram, Oana Roman și-a obișnuit deja fanii din mediul online să-i țină la curent cu aproape tot ceea ce face, în special când este plecată în vacanțe.
În această vară, fosta prezentatoare TV a ales mai multe destinații de vacanță în care a plecat singură sau alături de fiica ei, iar de cele mai multe ori țara pe care a vizitat-o în ultimele luni a fost Franța.
Aflată de această dată în Paris, Oana Roman a avut-o alături pe Isabela, fiica ei, iar pe Instagram a postat mai multe fotografii și filmulețe, pentru a le arăta și celor care o urmăresc cât de bine s-au simțit împreună.
