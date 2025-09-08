Oana Roman s-a declarat șocată de prețurile pe care le-a găsit la o terasă din România. Vedeta a mărturisit că nu se aștepta să găsească tarife atât de mari. Fosta prezentatoare TV le-a arătat fanilor de pe contul de socializare, dovada.

„A luat-o lumea razna definitiv. 19 lei un pepsi de 0.25 ml”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

În această vară, Oana Roman a mers cu fiica ei în Grecia, unde a avut parte de o întâmplare neplăcută.

„De ce am eu o problema cu unii români? Pentru că, de exemplu, vin liniştita în vacanță, stau pe terasa hotelului și unii… stau la o masă de mine și se uită, comentează în gura mare, strigă pe holuri «unde e Oana Roman, să o vedem cum arată» și tot așa. Unde nu e nici cap, n-ai ce să ceri”, a spus Oana Roman, în mediul online.

Urmărită de aproape 300.000 de persoane pe Instagram, Oana Roman și-a obișnuit deja fanii din mediul online să-i țină la curent cu aproape tot ceea ce face, în special când este plecată în vacanțe.

Recomandări Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ

În această vară, fosta prezentatoare TV a ales mai multe destinații de vacanță în care a plecat singură sau alături de fiica ei, iar de cele mai multe ori țara pe care a vizitat-o în ultimele luni a fost Franța.

Aflată de această dată în Paris, Oana Roman a avut-o alături pe Isabela, fiica ei, iar pe Instagram a postat mai multe fotografii și filmulețe, pentru a le arăta și celor care o urmăresc cât de bine s-au simțit împreună.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE