„El face bani la concerte de pe urma mea. Roagă-te de sănătatea mea, pentru mine l-a făcut (nr videoclipul). Să-mi aprinzi o lumânare de Paște, că e Săptămâna Patimilor. De ce face melodii despre mine? Lumea e nebună, nu? M-au sunat toți. De pe spatele meu mai mânca și el o pâinică”, a declarat Oana Zăvoranu, la Xtra Night Show.

Pepe a declarat recent că este doar o concidență. „Fiecare e liber să gândească ce vrea şi cum vrea. Din punctul meu de vedere, nu are nicio legătură cu nimeni şi nimic. În primul rând, nu e o piesă compusă de mine. E interpretată şi îmi place foarte mult. Când am auzit-o, am zis că că e profundă. Dar, eu mi-l asum. Îmi place, mă regăsesc. Eu am transmis asta. Mulţi mi-au spus că am pus fotografia ei în videoclip”, a declarat Pepe la Răi Da Buni.

