Vedeta își dorește să se încheie cât mai repede procesul de divorț cu soțul ei, însă acesta nu s-a prezentat ieri la Judecătoria Buftea. Anamaria Prodan nu s-a mai putut abține și a răbufnit spunând că ea l-a invitat să meargă la notar pentru a divorța mai repede, însă Laurențiu Reghecampf ar fi refuzat această metodă.

„Este un proces simplu ca oricare altul, unde îmi doresc foarte tare să scap odată din calvarul ăsta, și eu și copiii mei, și să ne recuperăm ce avem de recuperat. Eu l-am rugat pe domnul Reghecampf de foarte multe ori să ne returneze ceea ce ne-a luat și să terminăm de foarte mult timp. M-am îmbrăcat de nu știu câte ori și l-am așteptat să mergem la notar și și-a bătut joc, nici măcar n-a apărut, a luat totul în glumă”, a declarat Anamaria Prodan, la Antena Stars, relatează Spynews.

În continuare vedeta îi transmite lui Reghe să înapoieze tot ceea ce ar fi luat de la ea, implicit de la copiii lor. Impresara a declarat ieri, pe Instagram, că avocații săi s-ar fi îmbolnăvit de COVID-19. Procesul de divorț al celor doi a fost amânat.

Tot ieri, Anamaria Prodan spunea că vrea custodia exclusivă a lui Bebeto și că va depune și cerere pentru pensia alimentară, așa cum este legea. Laurențiu Reghecampf ar trebui să-i plătească fiului cel mic 5000 de euro pe lună. Astăzi, impresara declară la Antena Stars că este conștientă că antrenorul de la Universitatea Craiova nu poate fi decăzut din drepturile părintești.

„Văd că dă declarații de custodie, de pensie alimentară. Nu știu de unde are domnia sa aceste informații, căci eu încă nu le-am cerut, dar probabil că vom ajunge și la acest punct. Cei drept, consider că băiețelul nostru nu are ce să învețe de la un asemenea comportament, dar fiind avocat de meserie, sunt conștientă că nu poți să faci lucrul ăsta, să-l decazi din drepturi”, a mai adăugat impresara.

„Nimeni nu va pleca cu munca pentru copiii mei”

De asemenea, Anamaria Prodan a declarat că actuala iubită a lui Laurențiu Reghecampf, Corina Caciuc, i-ar interzice acestuia să vorbească și să își ajute copiii. Impresara își dorește ca procesul de divorț să fie public.

„Reghecampf nu are voie să vorbească, nu are voie să meargă cu mașina, nu are voie să țină telefonul, n-ar voie să ia decizii, n-ar voie să-și ajute copiii, n-ar voie să facă absolut nimic. Reghecampf are voie să facă ședințe foto, să zâmbească frumos la cameră și atât. Probabil în curând nu va mai avea voie nici să antreneze, va trebui să stea să crească copilul. Îmi doresc foarte tare ca acest proces să fie public, nu cum l-a pus domnia sa, conștient fiind de faptul că voi afla absolut tot și l-a pus la secret. (…) Nimeni nu va pleca cu munca pentru copiii mei. (…) Îmi doresc doar să dispară! Îmi doresc ca numele meu și al copiilor mei să nu mai fie târât în acest scandal. Îmi doresc ca judecătorii și avocații să-și facă treaba și să recuperez ce e al meu, pentru că eu am muncit atâția ani”, a încheiat Anamaria Prodan.

