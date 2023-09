În urmă cu ani de zile, Rocsana Marcu era prezentatoare la Antena Stars. De câțiva ani, ea a luat drrumul străinătății, ani de zile a locuit la Londra alături de fiicele sale. A fost acolo agent imobiliar, activitate pe care o mai are și acum în Marea Britanie, dar de la distanță.

În prezent, Rocsana Marcu vinde proprietăți în Dubai și se laudă că îi merge foarte bine. „Sunt foarte fericită și nu pot decât să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce trăiesc acum și pentru toate reușitele de business pe care le am în Dubai, care mi-au întrecut chiar și mie așteptările”, a zis ea.

Rocsana Marcu: „Sunt singura femeie de real estate care vinde foarte mult în Dubai”

Și a continuat: „Eram într-o zi, liniștită, în piscină, mă gândeam să mă relaxez dar sunau telefoanele și business-ul e business! Într-o singură zi am bătut recordul și am reușit să vând 10 apartamente în Dubai, direct de pe iaht! Trimit ofertele clienților și am noroc destul de mare.

Sunt practic singura femeie de real estate care vinde foarte mult în Dubai, iar apartamentele recente pe care le-am vândut costă 1,5 milioane de Dirhami unul! Eu am vândut 10 într-o zi! Ce pot să îmi mai doresc?”.

Pe viitor, ea are în plan să obțină și un permis de barcă. Vrea neapărat să își plimbe chiar ea clienții, în Dubai. „Îmi place să merg cu barca aici, în Dubai. Eu duc clienții să vadă apartamentele de pe insulă și îi plimb după ce le cumpără. Așa că m-am ambiționat să îmi iau și permisul de căpitan de bord. Când îmi pun ceva în cap, nu mă las până nu îmi iese!”, a mai adăugat Rocsana Marcu.

Rocsana Marcu, sfaturi pentru cei care vor să lucreze în Dubai, în imobiliare

Într-un clip video postat pe Instagram și TikTok, ea a transmis: „Pentru toți agenții care vor să vină în Dubai și să lucreze…Vă încurajez și vă recomand cu mare drag să faceți acest pas, numai că, atenție, trebuie să vă interesați foarte bine înainte, să știți unde veniți. (…)

Dacă veniți aici, trebuie să aveți bani, să rezistați măcar trei luni, să nu spun să supraviețuiți, pentru că aici dacă nu vinzi, nu iei niciun ban. Nu îți vei lua salariul din partea agențiilor, vei lucra numai la procent, n-are nicio legătură real-estate-ul din Londra, acolo unde am vândut și încă mai vând proprietăți, dar se ocupă agenții cu care colaborez, sau cu piața imobiliară din România sau cu cea din America. (…)

Dacă veniți aici interesați-vă foarte bine, nu vă luați după cei care vă spun că în Dubai vinzi de faci o grămadă de bani. În Dubai, pentru că sunt atât de mulți agenți imobiliari, credeți-mă că este o junglă. Trebuie, înainte de toate, să cunoașteți foarte bine piața imobiliară de aici. După care, să vă apucați de treabă”, a zis Rocsana Marcu.

