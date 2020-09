Regizorului Jesus del Cerro a renunțat la afacerea familiei pentru un vis propriu. „Am lucrat în restaurantele părinților mei”

Zilele trecute, Jesus del Cerro a lansat și în România cartea „Peripețiile unui regizor spaniol în România și în lume”. Mai mult un jurnal decât o poveste, regizorul vorbește despre filme, călătorii în locuri precum Puerto Rico, Los Angeles, Paris, festivaluri precum Cannes, munca alături de actori de la Hollywood, filme și proiectele din România. Printre altele, regizorul serialului „VLAD” ne-a povestit cum a început de fapt călătoria lui în industria cinematografică: „Părinții mei au restaurante în Madrid și eu am lucrat în toate vacanțele în aceste restaurante. Părinții mei mi-au zis să lucrez acolo și după ce termin facultatea. În timpul facultății, marțea și joia, eu plecam câte două ore și mă duceam la Academia Metropolis. Puneam cafea, serveam la mese și apoi fugeam la cursuri. A fost o întreagă muncă de convingere cu părinții mei, pentru că ei își doreau să duc tradiția mai departe și să muncesc la restaurant, dar eu nu voiam asta, voiam să mă duc spre industria filmului. Am încetat să mai merg la facultate și am picat aproape toate examenele din ultimul an (pe care nici nu aveam să le mai iau vreodată), am încetat să mai duc cafele, spre supărarea tatălui meu, și am început una dintre cele mai bune perioade ale vieții mele”, a povestit Jesus, pentru Libertatea.

Acum, după 28 de ani de când și-a anunțat părinții că nu va continua afacerea familiei, le mulțumește pentru faptul că l-au înțeles și l-au susținut: „Acum sunt foarte bucuroși, le place ce face plăcere. Cartea pe care am lansat-o și în România este dedicată lor, căci fără sprijinul lor nimic nu ar mai fi fost la fel”, ne-a mai spus regizorul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cu toate că a lucrat cu mulți actori internaționali și a filmat în aproape toate continentele, del Cerro mărturisește că filmul lui de suflet este cel în care a lucrat cu Dragoș Bucur și care a fost răsplătit cu multe premii, printre care și trei statuete GOPO. „Pentru mine, filmul „Hawai” a fost filmul meu de suflet pentru că am lucrat la el aproape 7 ani. Am muncit mult la acest film. Oamenii de acasă spun că e ușor pentru un regizor, că se duce pe covorul roșu la premieră și atât, dar nu știu câtă muncă este în spate, câți bani pierduți. Eu am vorbit despre „Hawai” în toată lumea”, ne-a mai povestit regizorul.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO/ Amalia Năstase a găsit o dietă eficientă pentru a scăpa de kilogramele luate în pandemie. „E greu să slăbești și să te menții”

VIDEO/ FOTO: Cosmin Nistor/ Dumitru Angelescu

Citeşte şi:

VIDEO/ Regizorul spaniol Jesus del Cerro se consideră pe jumătate român. „Am casă aici, în București, dar și la Madrid”

Povestea impresionantă care l-a inspirat pe Anghel Damian să facă scurtmetrajul ”Celed”. ”Am întâlnit un băiețel care mi-a fost prezentat drept slugă”

Bebe Cotimanis a avut o experiență dureroasă cu Jesús del Cerro, regizorul serialului „Vlad”. L-a picat la casting, iar acum lucrează împreună!

PARTENERI - GSP.RO Un fost fotbalist de Champions League a câștigat alegerile și a devenit primar în comuna în care a copilărit. Candidatul PSD a fost zdrobit

PARTENERI - PLAYTECH Ce legătură este, de fapt, între Nicușor Dan și Elena Udrea. S-a aflat acum!

HOROSCOP Horoscop 28 septembrie 2020. Peștii au nevoie de mult dorita liniște și aceasta este greu de obținut

Scoala9.ro Un activist nigerian a reușit să creeze o clasă virtuală high-tech de care beneficiază deja 1.000 de elevi