De Daria Maria Diaconu,

Petrecerea de Revelion a fost una foarte simplă pentru Adelina Pestrițu. Aceasta a decis să nu meargă la vreun restaurant de fițe, ci să sărbătorească acasă, alături de cei dragi.

„Am intrat în 2020 îmbrăcați lejer, cu Zeny alergând fericită și sănătoasă prin casă, câțiva prieteni cu care am ciocnit șampanie la 00:00, ne-am uitat la Dan Negru și am mâncat sushi, pizza și prăjituri. ? Atipic, nu?

Pentru noi a fost cea mai frumoasă trecere în Noul An. Nu ne-am dorit să mergem la vreo petrecere sau restaurant, ci să ne bucurăm în căminul nostru de primul Revelion petrecut acasă în această formulă. Fix așa cum ne-am propus. La mulți ani! ??”, a povestit vedeta în mediul online.

