Surpriza pe care au pregătit-o organizatorii festivalului UNTOLD, pentru ediția aniversară, este una care depășește toate așteptările: în această vară, pe scena principală a festivalului va urca entertainer-ul numărul 1 al lumii, artistul britanic, Robbie Williams.

Concertul din vară, de la Cluj-Napoca, este unul special și asta pentru că artistul și-a ales pentru anul 2019 doar câteva concerte în întreaga lume, în această elită numărându-se și festivalul UNTOLD.

Organizatorii festivalului promit că spectacolul va fi unul cu adevărat suprem, pus în valoare și de producția impresionantă pe care o vor pregăti pentru acest eveniment. Show-ul va dura peste 1 oră și 30 de minute și va însuma peste 50 de muzicieni și dansatori care vor fi prezenți pe scenă, alături de superstarul britanic.

„După 4 ediții legendare, prin prezența lui Robbie Williams pe scena principală, UNTOLD demonstrează că este un festival pregătit să ducă experiența muzicală la nivelul următor. Astfel, UNTOLD își păstrează promisiunea de a aduce artiști de top din întreaga lume, și de a evolua la fiecare ediție”, transmis organizatorii festivalului.

UNTOLD 2019 are loc la Cluj-Napoca în perioada 1-4 august, fiind vândute deja 60.000 de abonamente.

Robbie William are o carieră impresionantă pe care și-a început-o când a urcat pe scenă alături de trupa Take That în 1990. În 1995 artistul a decis că-și dorește o cariera solo, iar de peste 30 de ani, acesta a avut un drum fulminant, din toate punctele de vedere.

Foto: EPA

