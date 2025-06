Robert De Niro a reușit să-l surprindă pe prietenul și colaboratorul său de-o viață Martin Scorsese cu un gest neașteptat și plin de umor: i-a dat telefon doar ca să-i ureze „Noapte bună”. Momentul, filmat pentru promovarea participării celor doi la Festivalul de Film Tribeca, a fost inspirat dintr-un trend viral de pe TikTok, cunoscut ca „goodnight trend”, în care bărbații își sună prietenii doar pentru a le ura o seară liniștită – un gest simplu, dar rar întâlnit în relațiile de prietenie masculine.

În videoclip, Scorsese răspunde apelului vizibil surprins:

„Alo? Bob?”

„Te sun doar ca să-ți spun noapte bună! Și vise plăcute”, spune Robert De Niro calm.

Deși uimit, Scorsese păstrează decența: „Bine, mulțumesc”.

Apoi, De Niro îl roagă să treacă pe FaceTime. Când se conectează video, actorul îi arată ce face: se uită la The Wiggles, o emisiune pentru copii, pe televizor. „Minunat, foarte frumos”, comentează Scorsese, zâmbind.

„Ne vedem mâine. Noapte bună, dragule”, adaugă De Niro.

„Mulțumesc, dragul meu”, răspunde regizorul râzând. „Pa!”

Toată scena a fost filmată de fiica lui Scorsese, Francesca, care s-a amuzat copios de reacția tatălui ei. Ulterior, regizorul a povestit cu nedumerire: „A sunat de patru ori, apoi când am răspuns, îmi spune: «Hei, ce faci? Bine, ne vedem mâine, da, ok». Totul, un mare mister. Pur și simplu s-a hotărât că azi trebuie să-mi spună noapte bună”.

Când Francesca i-a explicat că este vorba despre un trend pe TikTok, Scorsese a fost și mai uluit: „Asta era? Un trend? A sunat doar ca să-mi spună «Noapte bună»?!”.

Prietenia dintre De Niro și Scorsese datează din 1973, de la filmul Mean Streets. De atunci, au colaborat la zece filme legendare, printre care Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, Casino, The Irishman și cel mai recent, Killers of the Flower Moon.