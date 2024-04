Românii au talent 19 aprilie. Cine va urca pe scenă în ediția din această seară. „Noi trebuie să căutăm soluții în viața asta, nu să ne plângem”

Ca de fiecare dată, eroii construiesc o lume în care arta ne reflectă pe noi, spectatorii. Fie că vorbim despre cei care se află în sală sau cei care urmăresc de acasă, emoțiile prin care vor trece sunt cele mai complexe.

La 53 ani, un tehnician mecanic din Otopeni își va deschide sufletul și va arăta că bucuria pe care o simte atunci când poate cânta nu se compară cu nimic. Simte că a primit acest talent de la mama lui, dar e conștient că niciodată nu e prea târziu pentru a prezenta tuturor ceea ce pe tine te face fericit:

„Mergând cu mama mea, vedeam tot felul de formații. Mi-am dorit să cânt. Nu am studiat muzică. Am avut acest scop, de a fi pe scenă. Am venit să-mi testez limitele”.

„Sunt din Iași, dar locuiesc în Londra, cu soțul meu și cei trei copii. Eu am plecat prima, în 2019, pentru că eu vorbeam engleză. A fost o perioadă de chin, eram singură de sărbători. Noi trebuie să căutăm soluții în viața asta, nu să ne plângem.

Mie mi-a plăcut să cânt de mic copil. Părinții nu au putut să vadă talentul în mine și am suferit. Îmi doresc să am succes și să încep să cânt”, va povesti o concurentă de 37 de ani, care speră că în sfârșit va fi remarcată. Să fie acesta un nou început pentru ea?

La doar 14 ani, o puștoaică din București muncește enorm pentru pasiunea ei și acum vrea să o împărtășească cu toată țara. „Fac balet de performanță, am câștigat la Mondialele din Portugalia, am primit și-o bursă în 2019. Cred că moștenesc de la mama, îi place să danseze”, va povesti ea, înainte de a urca pe scenă.

